Не поспішайте викидати: як горіхова шкаралупа та кукурудзяні качани можуть зігріти дім зимою

Їх використовують як додаткове біопаливо разом із дровами. Такий лайфхак підійде не для кожного опалювального приладу, тому перед використанням варто перевірити інструкцію до печі або котла: виробники можуть дозволяти лише певний тип палива.

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Як використати горіхову шкаралупу для опалення?

Суху шкаралупу волоських горіхів можна додавати до вже розпалених дров невеликими порціями. Вона добре займається та швидко згорає, тому використовувати її краще саме як доповнення, а не повну заміну деревини. Насипати в топку одразу велику кількість шкаралупи не варто.

Різні види біомаси мають відмінні характеристики горіння, тому піч, розрахована на дрова, може працювати з ними інакше. Дослідження горіння біомаси підтверджують, що горіхова шкаралупа придатна як паливо у відповідних біомасових печах, але її тепловіддача та викиди відрізняються від деревини. Тож найбезпечніше додавати невелику кількість шкаралупи до основної закладки лише тоді, коли конструкція печі це дозволяє.

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Чи можна палити кукурудзяні качани?

Сухі кукурудзяні залишки також можуть горіти, але їх необхідно добре просушити. Вологе рослинне паливо горить гірше, дає більше диму й частину тепла витрачає на випаровування води. Качани краще додавати тоді, коли дрова вже добре розгорілися.

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Як грітися зимою / Фото unsplash

Спочатку в топку кладуть суху розпалку та деревину, а після появи стабільного полум'я можна додати кілька сухих качанів. Водночас не всі дров'яні печі призначені для спалювання рослинних відходів. Існують спеціальні біомасові та кукурудзяні печі, а деякі моделі допускають використання кількох видів рослинного палива. Саме тому перед таким експериментом варто орієнтуватися на рекомендації виробника конкретного приладу.

Яке головне правило варто запам'ятати?

І шкаралупа, і кукурудзяні качани мають бути повністю сухими та чистими. Не слід кидати в піч будь-яке сміття разом із ними – пластик, пофарбовані матеріали, упаковки чи оброблену деревину, оскільки під час горіння вони можуть виділяти шкідливі речовини.

Тому після осіннього врожаю природні залишки не обов'язково одразу викидати. Якщо ваша піч допускає використання такого палива, суха горіхова шкаралупа та кукурудзяні качани можуть стати невеликим доповненням до запасу дров узимку.