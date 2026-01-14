Когда на улице -15, а дома нет ни света, ни отопления: как выжить в холодной квартире

Украину накрыли сильные морозы. Враг, пользуясь погодными условиями, усиливает обстрелы энергетической инфраструктуры. Из-за этого немалое количество украинцев не имеют дома ни отопления, ни света.

Пользователь Threads max_go_pro_ua рассказал, как согреться в холодной квартире. Он заметил, что главная цель – создать максимально изолированное пространство и сохранять тепло собственного тела, передает 24 Канал.

Смотрите также Трубы могут лопнуть даже без воды: что делать, если отопление отключили надолго

Как сохранить в доме тепло, когда нет отопления?

Создайте "теплую комнату"

Не пытайтесь обогреть всю квартиру. Выберите одну комнату, где вы будете находиться все вместе.

Наименьшую комнату легче нагреть дыханием и теплом тел. Желательно, чтобы она была в центре дома (имела меньше внешних стен).

Плотно закройте двери в другие помещения. Щели под дверью заткните одеялами или одеждой.

Если есть туристическая палатка, поставьте ее прямо на кровать или ковер. В палатке температура будет на 5 – 7 градусов выше.

Максимально изолируйте окна

Через окна теряется до 30% тепла.

Шторы и одеяла : Завесьте окна плотными шторами, а еще лучше – одеялами.

: Завесьте окна плотными шторами, а еще лучше – одеялами. Герметизация : Проверьте, не сифонит ли из рам. Заклейте щели скотчем или заделайте поролоном/ватой.

: Проверьте, не сифонит ли из рам. Заклейте щели скотчем или заделайте поролоном/ватой. Светлый день: Если светит солнце, открывайте шторы, чтобы лучи немного нагрели стекло и комнату. Как только солнце садится – закрывайте все наглухо.

Одевайтесь по принципу "капусты"

Термобелье или тонкая хлопковая футболка (отводит влагу).

Свитер или флис (создает воздушную прослойку).

Верхняя одежда (жилетка или куртка).

Обязательно шапка и теплые носки – большая часть тепла теряется через голову и ноги.

Создайте дома "теплую комнату", если нет ни света, ни отопления / Фото Pexels

Как согреться без электричества

Грелки : Наберите горячую воду (если она еще есть в кране или сохранена в термосах) в пластиковые бутылки. Положите их в кровать или под куртку. Обмотайте бутылку тканью, чтобы не обжечься и чтобы она дольше держала тепло.

: Наберите горячую воду (если она еще есть в кране или сохранена в термосах) в пластиковые бутылки. Положите их в кровать или под куртку. Обмотайте бутылку тканью, чтобы не обжечься и чтобы она дольше держала тепло. Свечи : Несколько свечей могут немного поднять температуру в маленькой закрытой комнате.

: Несколько свечей могут немного поднять температуру в маленькой закрытой комнате. Движение: Не сидите неподвижно. Легкая зарядка или просто ходьба по комнате разгоняют кровь.

Обратите внимание! Как пишет The Conversation, Всемирная организация здравоохранения советует поддерживать минимум 18°C в помещении, потому что более низкие температуры могут вредить здоровью.

Что добавить в интерьер, чтобы дом стал теплее?

С наступлением холодов важно сделать дом теплым и уютным. Это можно сделать не только с помощью обогревателей, но и с помощью дизайна: мягких текстур, теплых цветов, правильного освещения и натуральных материалов.

Что помогает согреть дом: