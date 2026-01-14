Коли на вулиці -15, а вдома немає ані світла, ані опалення: як вижити в холодній квартирі

Україну накрили сильні морози. Ворог, користуючись погодними умовами, посилює обстріли енергетичної інфраструктури. Через це чимала кількість українців не мають вдома ані опалення, ані світла.

Користувач Threads max_go_pro_ua розповів, як зігрітися в холодній квартирі. Він зауважив, що головна мета – створити максимально ізольований простір і зберігати тепло власного тіла, передає 24 Канал.

Як зберегти в оселі тепло, коли немає опалення?

Створіть "теплу кімнату"

Не намагайтеся обігріти всю квартиру. Оберіть одну кімнату, де ви будете перебувати всі разом.

Найменшу кімнату легше нагріти диханням та теплом тіл. Бажано, щоб вона була в центрі будинку (мала менше зовнішніх стін).

Щільно зачиніть двері в інші приміщення. Щілини під дверима заткніть ковдрами або одягом.

Якщо є туристичний намет, поставте його прямо на ліжко або килим. В наметі температура буде на 5 – 7 градусів вищою.

Максимально ізолюйте вікна

Через вікна втрачається до 30% тепла.

Штори та ковдри : Завісьте вікна щільними шторами, а ще краще – ковдрами.

: Завісьте вікна щільними шторами, а ще краще – ковдрами. Герметизація : Перевірте, чи не сифонить з рам. Заклейте щілини скотчем або закладіть поролоном/ватою.

: Перевірте, чи не сифонить з рам. Заклейте щілини скотчем або закладіть поролоном/ватою. Світлий день: Якщо світить сонце, відкривайте штори, щоб промені трохи нагріли скло та кімнату. Щойно сонце сідає – закривайте все наглухо.

Одягайтеся за принципом "капусти"

Термобілизна або тонка бавовняна футболка (відводить вологу).

Светр або фліс (створює повітряний прошарок).

Верхній одяг (жилетка або куртка).

Обов'язково шапка та теплі шкарпетки – велика частина тепла втрачається через голову та ноги.

Створіть вдома "теплу кімнату", якщо немає ані світла, ані опалення / Фото Pexels

Як зігрітися без електрики

Грілки : Наберіть гарячу воду (якщо вона ще є в крані або збережена в термосах) у пластикові пляшки. Покладіть їх у ліжко або під куртку. Обмотайте пляшку тканиною, щоб не обпектися і щоб вона довше тримала тепло.

: Наберіть гарячу воду (якщо вона ще є в крані або збережена в термосах) у пластикові пляшки. Покладіть їх у ліжко або під куртку. Обмотайте пляшку тканиною, щоб не обпектися і щоб вона довше тримала тепло. Свічки : Кілька свічок можуть трохи підняти температуру в маленькій закритій кімнаті.

: Кілька свічок можуть трохи підняти температуру в маленькій закритій кімнаті. Рух: Не сидіть нерухомо. Легка руханка або просто ходьба по кімнаті розганяють кров.

Зверніть увагу! Як пише The Conversation, Всесвітня організація охорони здоров’я радить підтримувати мінімум 18°C у приміщенні, бо нижчі температури можуть шкодити здоров’ю.

Що додати до інтер'єру, щоб оселя стала теплішою?

З настанням холодів важливо зробити дім теплим і затишним. Це можна зробити не тільки за допомогою обігрівачів, а й за допомогою дизайну: м'яких текстур, теплих кольорів, правильного освітлення та натуральних матеріалів.

Що допомагає зігріти оселю: