Как сделать съемное жилье уютным: советы для создания настоящего дома

Сделать временное жилье по-настоящему своим - это задача не из самых легких. Независимо от того, старый это дом или новенькая квартира, создание уюта без серьезных изменений может быть вызовом.

Как пишет 24 Канал со ссылкой на Southern Living, однако есть несколько простых идей, которые помогут чувствовать себя как дома без лишних затрат и усилий. Какие простые изменения можно воплотить даже в арендованном помещении, рассказываем далее.

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Инвестируйте в вещи, которые можно забрать с собой

Самый простой способ добавить индивидуальности – окружить себя предметами, которые вам действительно нравятся: мебель, искусство, винтажные аксессуары. Они не только сделают пространство особенным, но и смогут переехать вместе с вами на новое место.

Не бойтесь менять стены

Арендаторы часто избегают изменений в жилье, чтобы не иметь проблем с владельцем. Но даже простые решения могут существенно улучшить вид квартиры:

Покраска стен. Новый цвет может сделать комнату светлее, просторнее или уютнее. Главное – узнать у владельца, можно ли перекрашивать стены.

Картины, постеры и полки. Пустые стены делают жилье безликим. Добавьте картины, фотографии, коллекционные предметы или полки для книг.

Временные обои. Они легко наносятся и снимаются без повреждений.

Добавьте правильное освещение

Освещение – ключевой фактор в создании атмосферы в доме. В большинстве арендованных квартир стандартные светильники не имеют регуляторов яркости, поэтому можно добавить настольные и напольные лампы для мягкого теплого света или абажуры с узорами, добавляющие индивидуальности.

В арендованное жилье можно добавлять собственные детали / Фото Freepik

Организуйте пространство

Арендованные квартиры часто имеют ограниченное место для хранения. Чтобы избежать хаоса, используйте:

Полки – это идеальный способ разместить книги, декоративные предметы и даже посуду.

Контейнеры и коробки, которые помогут поддерживать порядок.

Крючки и настенные системы для хранения без сверления стен.

Декорируйте текстилем

Ковры, шторы, подушки и покрывала способны мгновенно изменить вид пространства. Они добавляют цвета, текстуры и уюта. А лучше всего здесь то, что их можно легко забрать с собой при переезде.

Оживите пространство растениями

Комнатные растения не только украшают дом, но и улучшают качество воздуха и общую атмосферу. Даже если у вас нет опыта ухода за растениями, есть неприхотливые варианты.

Добавьте личные детали

Маленькие детали делают жилье по-настоящему личным. Это могут быть: сувениры из путешествий, любимые книги, семейные фото, ароматические свечи или диффузоры с запахами, напоминающие о приятных моментах. Одним словом, все, что придаст вам ощущение дома.