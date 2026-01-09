Какой лайфхак поможет визуально увеличить пространство: простой трюк дизайнеров

В современном дизайне интерьеров все чаще отказываются от традиционных потолочных плинтусов. Им на смену приходят чистые линии и минимализм, которые помогают создать ощущение простора, легкости и "воздуха" даже в небольших комнатах.

Какой лайфхак поможет визуально увеличить пространство – расскажет 24 Канал со ссылкой на "РадиоТрек".

Смотрите также Настоящая мечта: дизайнеры назвали самый актуальный цвет 2026 года для ванной

В чем заключается эффект "парного" потолка?

Отсутствие потолочного плинтуса делает переход между стенами и потолком почти незаметным. Благодаря этому возникает иллюзия, что потолок будто "плавает" в воздухе, а помещение кажется выше, чем есть на самом деле. Взгляд естественно устремляется вверх, и пространство визуально "открывается", теряя ощущение замкнутости.

О каких технических нюансах стоит знать?

Такой дизайнерский прием требует безупречного исполнения. Поверхности стен и потолка должны быть идеально ровными, ведь любые неровности сразу бросаются в глаза. Для компенсации небольшого зазора, который возникает из-за температурных изменений материалов, специалисты используют эластичный герметик в тон потолка. Он остается незаметным, но при этом сохраняет гибкость и предотвращает появление трещин.



Пример, когда не используют потолочный плинтус / Фото Pinterest

Как усилить визуальный эффект?

Чтобы еще больше "поднять" потолок, дизайнеры Ideal Home советуют воспользоваться несколькими простыми лайфхаками:

завести потолочное покрытие на стену на 5 – 10 сантиметров, образовав узкий светлый кант;

использовать контрастные цвета или обои с вертикальным рисунком, которые визуально вытягивают пространство;

добавить подсветку по периметру – LED-ленту или точечные светильники, направляющие свет вверх.

Отдельную роль играют глянцевые натяжные потолки – они отражают свет и окружающее пространство, создавая ощущение большего объема.

Какие цвета мгновенно успокаивают ваш дом?