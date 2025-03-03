Как выбрать идеальную газонную траву для вашего двора: 4 самых популярных видов

Многие люди представляют идеальный дом вместе с ухоженным зеленым газоном. Но на самом деле не каждый дом нуждается в идеально ровной траве, а газон, который изначально был красивым, с годами может потерять свой вид из-за погодных условий, активных игр детей или домашних любимцев.

Как пишет 24 Канал со ссылкой на Real Simple, если вы решили обновить свой газон, важно правильно выбрать тип травы. Несколько лучших вариантов, которые стоит рассмотреть, рассказываем далее.

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Овсяница камышовая

Эта трава прекрасно растет как на открытых участках с прямыми солнечными лучами, так и в тени. Она лучше всего чувствует себя во влажном климате, например и требует минимального ухода, поскольку хорошо адаптируется к различным условиям.

Бизонья трава

Бизонова трава – идеальный вариант для тех, кто ищет устойчивый к засухе газон. Она выдерживает жару, а некоторые ее сорта даже могут пережить морозы. Кроме того, некоторые виды этой травы не требуют регулярного кошения, что значительно уменьшает уход за газоном.

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Зойсия

Эта теплолюбивая трава, что делает ее отличным выбором для южных регионов. Она хорошо переносит засуху, тень и активное движение по газону. Благодаря густой структуре, эта трава создает приятное мягкое покрытие под ногами.

Осока

Осока – это нестандартный вариант для газонов, но она является отличной альтернативой традиционным травам. Она не только требует минимального ухода, но и способствует биоразнообразию, привлекая полезных насекомых и опылителей. Некоторые виды осоки можно косить, как обычную траву, что делает ее удобной в уходе.