Имеют высокую рентабельность: 5 обновлений дома, которые повысят его стоимость

Новый год приносит новые возможности для улучшения вашего дома. Однако важно понимать, какие усовершенствования обеспечат максимальную отдачу от инвестиций.

Как пишет 24 Канал со ссылкой на Bob Vila, не все модные обновления действительно имеют смысл. Какие же усовершенствования дома точно одновременно повысят ценность и комфорт жилья, рассказываем далее.

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Ремонт кухни

Кухня является сердцем дома, поэтому ее обновление всегда остается выгодным вложением. Для того, чтобы вложения окупились, во время ремонта эксперты советуют сосредоточиться на следующих улучшениях: установка приборов из нержавеющей стали, освещение кухонного пространства и замена старых светильников, покраска или замена шкафов на более светлые оттенки, использование современных материалов для столешниц, например, белого кварца, или добавление кухонного острова для повышения функциональности.

Ремонт ванной комнаты

В этом году особую популярность набирают спа-ванные комнаты. Трендовые обновления включают: тропические души и роскошные смесители, замену зеркал, плитки и освещения, реновацию старого туалетного столика и душевых дверей. Такие улучшения не только добавляют комфорта, но и существенно увеличивают стоимость дома.

Ремонт должен быть выгодным / Фото Freepik

Обновление жилого пространства на открытом воздухе

Внешнее пространство играет ключевую роль в привлекательности жилья. Пристройка веранды, обустройство террас или открытых кухонь делает жилье более привлекательным для покупателей. Популярными решениями являются:

установка раздвижных дверей и выдвижных экранов,

обустройство открытого камина или дровяной печи,

использование долговечных материалов для мебели и пола.

Внедрение технологий "умный дом"

Инновации в сфере смарттехнологий значительно повышают комфорт и безопасность жилья. Наиболее востребованными и выгодными решениями могут стать интеллектуальные системы безопасности и видеонаблюдения, автоматизированное управление освещением и климат-контроль или датчики движения для экономии электроэнергии.

Повышение энергоэффективности

Усовершенствования, направленные на экономию ресурсов, являются важным фактором для современного жилья. Специалисты советуют инвестировать в установку солнечных панелей, улучшение изоляции дома или в использование многопанельных окон и оконной пленки.

Эти решения не только уменьшают расходы на коммунальные услуги, но и повышают рыночную стоимость недвижимости.