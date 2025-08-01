Что сажать в июле: 6 растений, которые успеют порадовать даже в жару
- В июле можно сажать фасоль, лантану, кабачки, огурцы, эхинацею и лаванду, которые успеют порадовать урожаем или цветением до осени.
- Эти растения хорошо подходят для жары, и некоторые из них, как кабачок и фасоль, созревают за 45 – 60 дней.
Июль – это еще не слишком поздно, если вы мечтаете о цветущем саде или свежих овощах до осени. Даже если весна прошла мимо без посадок или грядки сейчас выглядят истощенными из-за жары или вредителей – самое время обновить пространство.
Как пишет 24 Канал со ссылкой на Southern Living, освободите место от слабых растений и позвольте новым порадовать вас обильным цветением и урожаем. Что можно сажать в июле, чтобы успеть насладиться результатом, рассказываем далее.
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Фасоль
Высаживайте кустовую или вьюнковую фасоль на шпалеры – она быстро растет, хорошо плодоносит и созревает за 50 – 60 дней.
Лантана
Идеальна для подвесных корзин и горшков. Яркая, неприхотливая и привлекает опылителей.
Кабачок
Обильно растет после посадки семян прямо в грунт. Урожай можно собирать уже через 45 – 55 дней.
Огурцы
Это надежная летняя культура. Главное для них – регулярный полив.
Эхинацея
Красочный многолетний цветок для клумб и бордюров. Хорошо выдерживает жару.
Лаванда
Вынослива к жаре, засухе и бедным почвам. Прекрасно растет даже без частого полива.
Кстати, в жару также можно рассмотреть создание средиземноморского сада, что предусматривает практичные и красивые растения для засушливых участков.