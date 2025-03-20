Как выбрать лучшее напольное покрытие для кухни: 5 проверенных материалов

Реконструкция кухни является одним из самых затратных ремонтов в доме. Поскольку напольное покрытие составляет значительную часть этих расходов, правильный выбор материала имеет большое значение.

Как пишет 24 Канал со ссылкой на Bob Vila, пол на кухне должен выдерживать интенсивное движение, частые разливы и служить не менее 10 – 15 лет. Какое покрытие для этого лучше выбирать, рассказываем далее.

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Основные факторы выбора пола для кухни

Кухня является одновременно рабочей зоной и центром дома, поэтому важно учитывать как эстетику, так и практичность. Основные факторы выбора пола:

Долговечность – устойчивость к пятнам, царапинам и механическим повреждениям.

Водонепроницаемость – сопротивляемость к разливам и влаге.

Легкость в уходе – простота уборки.

Дизайн – гармоничное сочетание с интерьером кухни.

Самые лучшие материалы для кухонного пола

Листовой винил.

Листовой винил известен своей водонепроницаемостью и комфортом. Он не имеет швов, что минимизирует риск проникновения воды. Кроме того, его легко чистить и он доступен по цене. Единственный недостаток – возможность образования вмятин от тяжелой техники.

Виниловая доска.

Этот пол сочетает привлекательный вид древесины с водонепроницаемостью и устойчивостью к износу. Она проста в монтаже и подходит для укладки на любую поверхность. Однако его стоимость несколько выше.

Пол на кухне: смотрите фото

Керамогранит.

Этот материал отличается высокой прочностью, устойчивостью к царапинам и влаге. Однако он твердый и холодный на ощупь, что может создавать дискомфорт.

Каменная плитка.

Натуральный камень придает кухне уникальный вид, однако требует регулярного ухода. Цена его также не слишком бюджетная, а монтаж требует профессионального подхода.

Пробка.

Пробковый пол – экологический и комфортный вариант, который амортизирует шаги. Она также хорошо сохраняет тепло, но может повреждаться от влаги.

Кстати, вопрос выбора пола важен не только в кухне. Ванные комната также является специфической зоной, которая требует особого подхода, особенно в вопросе установки теплого пола.