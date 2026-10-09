Эксперты Southern Living рассказали, когда сажать гортензию и как помочь ей пережить зиму, чтобы весной она активно росла.

Когда лучше всего сажать гортензии осенью?

Осень считается благоприятным периодом для посадки гортензий, ведь растение может сосредоточиться на развитии корневой системы, а не на активном росте побегов. Почва после лета еще сохраняет тепло, солнце уже не так сильно нагревает землю, а регулярные дожди помогают поддерживать влажность.

Однако важно учитывать погоду в своем регионе. Желательно высадить гортензию примерно за шесть недель до ожидаемого промерзания почвы. Если осень холодная и заморозки наступают рано, откладывать работу до конца сезона не стоит.

Где посадить гортензию, чтобы она пышно цвела?

Неправильно выбранное место может свести на нет все усилия. Большинство популярных сортов гортензии хорошо себя чувствуют там, где утром светит солнце, а после обеда – легкая тень. Так растение получает достаточно света, но меньше страдает от полуденной жары.

Также обратите внимание на почву. Она должна быть плодородной, умеренно влажной и хорошо пропускать воду. В местах, где после дождя долго стоят лужи, корни могут загнивать. В то же время требования зависят от сорта: например, метельчатые гортензии обычно выдерживают больше солнца, чем крупнолистные.

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Когда и как лучше всего сажать гортензии осенью / Фото Unsplash

Как правильно посадить гортензию осенью?

Чтобы куст успел прижиться до наступления холодов, важно не только правильно выбрать сроки, но и должным образом подготовить место посадки.

Подготовьте яму. Она должна быть примерно в два раза шире корневого кома растения. Чрезмерно заглублять ее не нужно. Улучшите почву. При необходимости добавьте компост или другую органику, которая поможет сделать землю более рыхлой и лучше удерживать влагу. Осторожно извлеките куст из контейнера. Старайтесь не разрушать земляной ком и не повреждать корни. Посадите растение на нужной глубине. Верх корневого кома должен находиться примерно на уровне поверхности земли. Засыпьте яму и обильно полейте. Вода поможет почве плотнее прилегать к корням, но не допускайте застоя влаги.

Гортензии обычно предпочитают слабокислую почву. Однако не стоит без необходимости добавлять много кислого торфа или специальных подкислителей: оптимальная кислотность зависит от вида и сорта растения.

Что сделать перед заморозками, чтобы гортензия не погибла?

После посадки замульчируйте землю вокруг куста слоем коры, компоста или другого органического материала толщиной примерно 5–7 сантиметров. Мульча поможет сохранить влагу, защитит корни от резких перепадов температуры и сдержит сорняки.

Не насыпайте ее вплотную к стеблям, чтобы основание куста не оставалось постоянно влажным. До наступления морозов следите за состоянием почвы. Если осень сухая, гортензию нужно периодически поливать: земля вокруг корней не должна пересыхать, но и переувлажнение нежелательно.

Также не спешите обрезать все побеги. У некоторых видов гортензий цветочные почки формируются на побегах предыдущего года, поэтому неудачная осенняя обрезка может лишить растение цветения в следующем сезоне.