Експерти Southern Living розповіли, коли садити гортензію та як допомогти їй пережити зиму, щоб навесні вона активно росла.

Коли найкраще садити гортензії восени?

Осінь вважають сприятливим періодом для посадки гортензій, адже рослина може зосередитися на розвитку кореневої системи, а не на активному рості пагонів. Ґрунт після літа ще зберігає тепло, сонце вже не так сильно нагріває землю, а регулярні дощі допомагають підтримувати вологість.

Однак важливо враховувати погоду у своєму регіоні. Бажано висадити гортензію приблизно за шість тижнів до очікуваного промерзання ґрунту. Якщо осінь холодна й заморозки приходять рано, відкладати роботу до кінця сезону не варто.

Де посадити гортензію, щоб вона пишно цвіла?

Неправильно вибране місце може звести нанівець усі зусилля. Більшість популярних гортензій добре почуваються там, де вранці є сонце, а після обіду – легка тінь. Так рослина отримує достатньо світла, але менше страждає від полуденної спеки.

Також зверніть увагу на ґрунт. Він має бути родючим, помірно вологим і добре пропускати воду. У місцях, де після дощу довго стоять калюжі, коріння може загнивати. Водночас вимоги залежать від сорту: наприклад, волотисті гортензії зазвичай витримують більше сонця, ніж великолисті.

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Коли та як найкраще садити гортензії восени / Фото Unsplash

Як правильно посадити гортензію восени?

Щоб кущ устиг прижитися до холодів, важливо не лише вгадати з термінами, а й правильно підготувати посадкове місце.

Підготуйте яму. Вона має бути приблизно вдвічі ширшою за кореневу грудку рослини. Надмірно заглиблювати її не потрібно. Поліпште ґрунт. За потреби додайте компост або іншу органіку, яка допоможе зробити землю пухкішою та краще утримувати вологу. Обережно дістаньте кущ із контейнера. Намагайтеся не руйнувати земляну грудку й не пошкоджувати коріння. Розмістіть рослину на правильній глибині. Верх кореневої грудки має бути приблизно на рівні поверхні землі. Засипте яму та рясно полийте. Вода допоможе ґрунту щільніше прилягти до коренів, але не допускайте застою вологи.

Гортензії зазвичай віддають перевагу слабокислому ґрунту. Проте не варто без потреби додавати багато кислого торфу чи спеціальних підкислювачів: оптимальна кислотність залежить від виду та сорту рослини.

Що зробити перед морозами, щоб гортензія не загинула?

Після посадки замульчуйте землю навколо куща шаром кори, компосту або іншого органічного матеріалу завтовшки приблизно 5 – 7 сантиметрів. Мульча допоможе зберегти вологу, захистить корені від різких перепадів температури та стримуватиме бур'яни.

Не насипайте її впритул до стебел, щоб основа куща не залишалася постійно вологою. До настання морозів стежте за станом ґрунту. Якщо осінь суха, гортензію потрібно періодично поливати: земля навколо коренів не повинна пересихати, але й перезволоження небажане.

Також не поспішайте обрізати всі пагони. У деяких видів гортензій квіткові бруньки формуються на пагонах попереднього року, тому невдала осіння обрізка може позбавити рослину цвітіння наступного сезону.