Не гранит и не кварц: этот экологичный материал для столешниц сэкономит ваш бюджет

Гранит и кварц давно являются популярными материалами для кухонных и ванных столешниц. Но оба имеют как плюсы, так и минусы – и один из главных недостатков это цена.

Есть менее известный, но интересный вариант – столешницы из переработанного алюминия. Они современные на вид, стоят дешевле и считаются более экологичными. Об этом пишет House Digest.

Что такое столешница из переработанного алюминия?

Это не сплошная металлическая плита, как может показаться. На самом деле материал состоит из алюминиевой стружки и акриловой смолы. По виду он часто напоминает кварц. Размер частиц и цвета могут отличаться, поэтому есть много вариантов дизайна для кухни или ванной.

Преимущества:

экологичность (до 97% переработанного материала);

не используются вредные летучие вещества;

можно переработать после завершения срока службы;

устойчивость к пятнам;

внешне похож на дорогой кварц, но дешевле.

Недостатки:

плохо выдерживает сильную жару (нужны подставки под горячее);

может царапаться или деформироваться;

серьезные повреждения сложно отремонтировать;

требует осторожного ухода (без агрессивной химии).

Переработанный алюминий дешевле и более экологичен, чем гранит и кварц. В то же время он подходит к современным интерьерам. Поэтому это интересный выбор для тех, кто хочет стильную кухню или ванную и одновременно думает о бюджете и экологии.

Столешница из переработанного алюминия дешевле гранитной и кварцевой / Фото Shutterstock

Еще одна практичная альтернатива граниту и кварцу

Фарфоровые столешницы могут стать серьезной альтернативой кварцу и граниту благодаря своей прочности, устойчивости и простому уходу. Об этом пишет Real Simple.

Фарфор – это прочная инженерная поверхность для кухонь и ванных. Изготавливают его так:

смешивают минералы;

формируют большие плиты;

обжигают при очень высоких температурах;

после этого полируют или придают нужную текстуру.

Именно из-за такого процесса она становится очень прочной и термостойкой.

Основные преимущества:

Прочность . Фарфор очень твердый и устойчивый к царапинам. Он может даже превосходить гранит по плотности, хотя острые предметы все же могут оставлять следы.

. Фарфор очень твердый и устойчивый к царапинам. Он может даже превосходить гранит по плотности, хотя острые предметы все же могут оставлять следы. Устойчивость к температуре . На нее можно ставить горячую посуду без подставок. Она также не выгорает на солнце, поэтому подходит и для уличных кухонь.

. На нее можно ставить горячую посуду без подставок. Она также не выгорает на солнце, поэтому подходит и для уличных кухонь. Простой уход . Фарфор не впитывает пятна и влагу, легко моется водой с моющим средством, не требует дополнительного защитного покрытия.

. Фарфор не впитывает пятна и влагу, легко моется водой с моющим средством, не требует дополнительного защитного покрытия. Монтаж . Материал тонкий и легкий, иногда его можно класть поверх старой столешницы. Но установку должен выполнять мастер, потому что плиты хрупкие при монтаже.

. Материал тонкий и легкий, иногда его можно класть поверх старой столешницы. Но установку должен выполнять мастер, потому что плиты хрупкие при монтаже. Дизайн. Фарфор может имитировать: мрамор, камень, бетон, любые другие поверхности.

Фарфор – практичная замена гранита и кварца / Фото Caesarstone

Сравнение с другими материалами:

Фарфор – очень устойчив к пятнам и жару, прост в уходе;

Кварц – очень прочный и неприхотливый, но чуть менее термостойкий;

Гранит выдерживает жар, но может нуждаться в уходе от пятен;

Мрамор – красивый, но легко повреждается и впитывает жидкости.

Фарфоровые столешницы - это современное решение, которое сочетает прочность, стильный вид, простой уход и хорошую термостойкость.

Плиточные столешницы возвращаются: новый тренд кухонь 2026 года

В 2026 году минимализм и "идеально гладкие" интерьеры постепенно уходят в прошлое. Дизайн кухонь становится более теплым, текстурным и индивидуальным.

Один из главных трендов – возвращение плиточных столешниц, популярных еще в 70-х, но в современном обновленном виде.

Сегодня кухня – это не только место для приготовления, а полноценная часть жилья. Поэтому дизайнеры выбирают материалы, которые добавляют уюта и "живости". Плитка дает:

более "ручной", неидеальный вид;

текстуру и глубину благодаря швам;

теплый эффект, чем камень или кварц;

игру света и различные оттенки, что делает интерьер менее статичным.

Одно из самых популярных решений – обкладывать плиткой кухонный остров или рабочую поверхность полностью.