Какие материалы лучше не использовать во время ремонта – сообщает 24 Канал со ссылкой на "Радио Трек".

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Старые шпалы

Часто во время строительства могут использовать старые железнодорожные шпалы, однако делать это крайне опасно. Дело в том, что их пропитывают креозотом, который является токсичным веществом и может десятилетиями выделять вредные испарения. Это может стать вызвать раздражение кожи или дыхательных путей, а длительное воздействие может стать причиной серьезных проблем со здоровьем, в частности – вызвать онкологические заболевания.

Дешевый линолеум

Самый дешевый линолеум имеет в своем составе много синтетических материалов, пластификаторов и красителей. Они могут выделять опасные вещества: фенол, толуол и ксилол. В комнатах с плохой вентиляцией эти вещества могут вызвать головную боль, аллергию, проблемы с дыханием.

Если в комнате будут стелить линолеум, то стоит отдавать предпочтение качественным материалам, с сертификатами качества и экологическими маркировками. По словам экспертов, в действительно качественном покрытии должно быть около 40% натурального сырья.



Линолеум должен быть безопасен / Фото Freepik

Шифер из асбеста

Шифер из асбеста – это не просто "прошлый век", но и очень опасное покрытие. Оно может вызвать серьезные проблемы со здоровьем и даже провоцировать онкологические заболевания. Зато лучше выбирать металлочерепицу или композитные покрытия, которые безопасны и долговечны.

Ламинат с формальдегидами

Ламинат в большинстве случаев изготавливают из ДСП или ДВП, в составе которых содержится формальдегид. Он может вызвать различные раздражения, аллергию и головные боли. Так, специалисты советуют обращать внимание на маркировку на ламинате:

E0 – самое низкое содержание формальдегида (подходит даже для детской);

E1 – допустимый уровень, но не для сочетания с теплым полом;

E2 – нежелателен для жилых помещений.

Также при выборе ламината следует проверять сертификаты качества и запах. Если древесина содержит резкий запах, то ее явно не следует брать.



Обои тоже могут быть опасными / Фото Freepik

Дешевые виниловые обои

В дешевых виниловых и флизелиновых обоях в составе могут быть бензол, ксилол, толуол. Как упоминалось выше, они могут вызвать немало проблем со здоровьем, влиять на гормональную систему.

Для жилых комнат лучше выбирать бумажные или экологические флизелиновые обои без ПВХ, с маркировкой А+, CE, FSC, PEFC или GREENGUARD.