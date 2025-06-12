Які матеріали краще не використовувати під час ремонту – повідомляє 24 Канал з посиланням на "Радіо Трек".

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Старі шпали

Часто під час будівництва можуть використовувати старі залізничні шпали, однак робити це вкрай небезпечно. Річ у тім, що їх просочують креозотом, який є токсичною речовиною та може десятиліттями виділяти шкідливі випари. Це може стати викликати подразнення шкіри чи дихальних шляхів, а тривалий вплив може стати причиною серйозних проблем зі здоров'ям, зокрема – викликати онкологічні захворювання.

Дешевий лінолеум

Найдешевший лінолеум має у своєму складі багато синтетичних матеріалів, пластифікаторів та фарбників. Вони можуть виділяти небезпечні речовини: фенол, толуол і ксилол. У кімнатах з поганою вентиляцією ці речовини можуть викликати головний біль, алергію, проблеми з диханням.

Якщо у кімнаті будуть стелити лінолеум, то варто надавати перевагу якісним матеріалам, з сертифікатами якості та екологічними маркуваннями. За словами експертів, у дійсно якісному покритті повинно бути близько 40% натуральної сировини.



Лінолеум повинен бути безпечний / Фото Freepik

Шифер з азбесту

Шифер з азбесту – це не просто "минулий вік", а й дуже небезпечне покриття. Воно може викликати серйозні проблеми зі здоров'ям та навіть провокувати онкологічні захворювання. Натомість краще обирати металочерепицю чи композитні покриття, які безпечніші та довговічні.

Ламінат з формальдегідами

Ламінат у більшості випадків виготовляють з ДСП або ДВП, у складі яких міститься формальдегід. Він може викликати різні подразнення, алергію та головні болі. Так, фахівці радять звертати увагу на маркування на ламінаті:

E0 – найнижчий вміст формальдегіду (підходить навіть для дитячої);

E1 – допустимий рівень, але не для поєднання з теплою підлогою;

E2 – небажаний для житлових приміщень.

Також під час вибору ламінату слід перевіряти сертифікати якості та запах. Якщо деревина містить різкий запах, то її явно не слід брати.



Шпалери теж можуть бути небезпечними / Фото Freepik

Дешеві вінілові шпалери

У дешевих вінілових та флізелінових шпалерах у складі можуть бути бензол, ксилол, толуол. Як згадувалося вище, вони можуть викликати чимало проблем зі здоров'ям, впливати на гормональну систему.

Для житлових кімнат краще обирати паперові або екологічні флізелінові шпалери без ПВХ, з маркуванням А+, CE, FSC, PEFC або GREENGUARD.