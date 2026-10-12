Об этих способах применения рассказали на YouTube-канале "Бытовые секреты".

Как использовать в вазонах?

Один из способов повторного использования скорлупы – устройство дренажа для комнатных растений. Для этого ее нужно немного измельчить и выложить на дно горшка во время пересадки. По словам автора канала, скорлупа может служить альтернативой покупному керамзиту.

Она имеет твердую структуру и создает пространство для отвода избыточной воды и циркуляции воздуха. В то же время эффективность такого дренажа зависит от размера горшка, его конструкции и свойств субстрата. Слой на дне не заменяет дренажных отверстий, необходимых для оттока лишней воды.

Защищает ли скорлупа от грибков и корневой гнили?

Автор видео также обращает внимание на юглон – природное соединение, содержащееся в различных частях грецкого ореха. Оно известно своей биологической активностью, в частности способностью влиять на рост некоторых растений и микроорганизмов. Однако утверждать, что скорлупа гарантированно предотвращает развитие плесени или корневой гнили, не стоит.

Такой эффект зависит от конкретных условий, а сам дренаж не защищает растение от всех причин заболевания. Чтобы снизить риск загнивания корней, важно не переувлажнять почву, подбирать подходящий субстрат и использовать горшки с отверстиями для оттока воды.

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Зачем собирают ореховую скорлупу и как ее используют / Фото Unsplash

Как ореховая скорлупа помогает бороться с почвенными мошками?

Во влажной почве комнатных растений могут размножаться сциариды – мелкие почвенные мошки, личинки которых способны повреждать корешки. Автор канала советует измельчить ореховую скорлупу и разложить на поверхности почвы слоем 1–2 сантиметра. Такой барьер затрудняет доступ насекомых к влажному субстрату. В то же время для борьбы с мошками важно не переувлажнять почву и обеспечить надлежащий дренаж.

На приусадебном участке скорлупу используют для мульчирования молодых саженцев, роз и клубники. Ее измельчают и распределяют вокруг растений слоем 3–5 сантиметров. Такое покрытие помогает сохранять влагу, сдерживать рост сорняков и уменьшать колебания температуры почвы. Важно не насыпать скорлупу вплотную к стеблям и корневой шейке.

Почему ореховую скорлупу не стоит выбрасывать?

Ореховая скорлупа – доступный материал для дренажа вазонов и мульчирования почвы. Перед использованием ее нужно очистить от остатков ядра, высушить и измельчить. Повторное использование скорлупы помогает уменьшить количество органических отходов и сэкономить на садовых материалах. Однако она не является универсальным средством от вредителей, болезней или морозов.