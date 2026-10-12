Про такі способи застосування розповіли на ютуб-каналі "Побутові секрети".

Як використовувати у вазонах?

Один зі способів повторного використання шкаралупи – облаштування дренажу для кімнатних рослин. Для цього її потрібно трохи подрібнити та викласти на дно горщика під час пересадки. За словами авторки каналу, шкаралупа може слугувати альтернативою купленому керамзиту.

Вона має тверду структуру та створює простір для відведення надлишкової води й циркуляції повітря. Водночас ефективність такого дренажу залежить від розміру горщика, його конструкції та властивостей субстрату. Шар на дні не замінює дренажних отворів, які необхідні для відтоку зайвої води.

Чи захищає шкаралупа від грибків і кореневої гнилі?

Авторка відео також звертає увагу на юглон – природну сполуку, яку містять різні частини волоського горіха. Вона відома біологічною активністю, зокрема здатністю впливати на ріст деяких рослин та мікроорганізмів. Однак стверджувати, що шкаралупа гарантовано запобігає розвитку плісняви або кореневої гнилі, не варто.

Такий ефект залежить від конкретних умов, а сам дренаж не захищає рослину від усіх причин захворювання. Щоб знизити ризик загнивання коріння, важливо не перезволожувати ґрунт, добирати відповідний субстрат і використовувати горщики з отворами для стоку води.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Навіщо збирають горіхову шкаралупу та як її використовують / Фото Unsplash

Як горіхова шкаралупа допомагає боротися з ґрунтовими мошками?

У вологому ґрунті кімнатних рослин можуть розмножуватися сціариди – дрібні ґрунтові мошки, личинки яких здатні пошкоджувати корінці. Авторка каналу радить подрібнити горіхову шкаралупу та розкласти на поверхні ґрунту шаром 1 – 2 сантиметри. Такий бар'єр ускладнює доступ комах до вологого субстрату. Водночас для боротьби з мошками важливо не перезволожувати ґрунт і забезпечити належний дренаж.

На присадибній ділянці шкаралупу використовують для мульчування молодих саджанців, троянд і полуниці. Її подрібнюють і розподіляють навколо рослин шаром 3 – 5 сантиметрів. Такий покрив допомагає зберігати вологу, стримувати ріст бур'янів і зменшувати коливання температури ґрунту. Важливо не насипати шкаралупу впритул до стебел і кореневої шийки.

Чому горіхову шкаралупу не варто викидати?

Горіхова шкаралупа – доступний матеріал для дренажу вазонів і мульчування ґрунту. Перед використанням її потрібно очистити від залишків ядра, висушити та подрібнити. Повторне використання шкаралупи допомагає зменшити кількість органічних відходів і заощадити на садових матеріалах. Проте вона не є універсальним засобом від шкідників, хвороб чи морозів.