Многие игнорируют эту задачу: как часто следует мыть шторку из ванной

Некоторые домашние дела важны, как бы нам не хотелось ими заниматься. Одним из таких является уборка ванной комнаты. Мы тщательно моем ванны и унитазы, поскольку они очевидно накапливают грязь и накипь. Однако многие забывают о менее заметных, но не менее важных аксессуарах, таких как шторка для душа.

Как пишет 24 Канал со ссылкой на Southern Living, это зря, ведь она может стать идеальной средой для размножения плесени и бактерий. Как часто и каким способом следует ухаживать за шторкой, чтобы она оставалась чистой и безопасной для здоровья, рассказываем далее.

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Как часто нужно чистить шторку для душа

Пятна и изменение цвета на шторке могут свидетельствовать о наличии плесени или бактерий. Влага, мыльный налет и частицы кожи создают идеальную среду для их роста. Некоторые виды плесени могут появиться всего за 24 – 48 часов после контакта с влагой.

В связи с этим специалисты советуют мыть завесу для душа минимум раз в месяц. Это поможет уменьшить размножение плесени и бактерий, которые активно развиваются во влажной среде.

Если ванная комната используется часто и остается влажной в течение длительного времени, то чистить шторку нужно еще чаще. В общем, чем больше влаги, тем выше вероятность появления загрязнений.

Если же ванна используется реже, например в гостевой комнате, то стирать шторку можно примерно раз в два месяца.

Как правильно чистить шторку для душа

В зависимости от материала шторки, ее можно чистить двумя способами:

Стирка в машинке.

Перед тем как бросить шторку в стиральную машину, стоит проверить этикетку. Если материал позволяет, можно стирать ее в теплой воде с натуральным стиральным порошком или смесью уксуса и пищевой соды. После стирки занавес нужно повесить для естественного высыхания.

Как вымыть шторку в душе: смотрите видео

Ручная стирка.

Если шторка изготовлена из пластика, лучше мыть ее вручную. Один из самых эффективных способов – это посыпать влажную ткань из микрофибры пищевой содой, аккуратно потереть поверхность шторки, а затем промыть ее теплой водой и повесить для высыхания.

Другой вариант – замочить шторку в ванне с теплой водой, добавив в нее 1 столовую ложку стирального порошка и 1/4 стакана соды. Через 10 – 15 минут можно потереть занавес мягкой губкой и промыть.

Как дольше сохранить шторку чистой

Чтобы избежать быстрого загрязнения шторки между стирками, стоит придерживаться нескольких простых правил.

Во-первых, расправляйте шторку после душа, чтобы она высыхала равномерно.

Также обеспечьте хорошую вентиляцию в ванной комнате: используйте вытяжку или открывайте двери и окна после принятия душа.

Кроме того, если у шторки есть подкладка, вовремя заменяйте ее – эксперты советуют делать это примерно раз в шесть месяцев.

Следуя этим рекомендациям, вы сохраните свою ванную комнату чистой и безопасной для здоровья всей семьи.