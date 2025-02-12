Як пише 24 Канал з посиланням на Southern Living, це дарма, адже вона може стати ідеальним середовищем для розмноження цвілі та бактерій. Як часто та яким способом слід доглядати за шторкою, щоб вона залишалася чистою й безпечною для здоров'я, розповідаємо далі.

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Як часто потрібно чистити шторку для душу

Цятки та зміна кольору на шторці можуть свідчити про наявність цвілі або бактерій. Волога, мильний наліт і частинки шкіри створюють ідеальне середовище для їхнього росту. Деякі види цвілі можуть з’явитися всього за 24 – 48 годин після контакту з вологою.

У зв'язку з цим фахівці радять мити завісу для душу щонайменше раз на місяць. Це допоможе зменшити розмноження цвілі та бактерій, які активно розвиваються у вологому середовищі.

Якщо ванна кімната використовується часто та залишається вологою протягом тривалого часу, то чистити шторку потрібно ще частіше. Загалом, чим більше вологи, тим вища ймовірність появи забруднень.

Якщо ж ванна використовується рідше, наприклад у гостьовій кімнаті, то прати шторку можна приблизно раз на два місяці.

Як правильно чистити шторку для душу

Залежно від матеріалу шторки, її можна чистити двома способами:

Прання в машинці.

Перед тим як кинути шторку в пральну машину, варто перевірити етикетку. Якщо матеріал дозволяє, можна прати її в теплій воді з натуральним пральним порошком або сумішшю оцту й харчової соди. Після прання завісу потрібно повісити для природного висихання.

Як вимити шторку в душі: дивіться відео

Ручне прання.

Якщо шторка виготовлена з пластику, краще мити її вручну. Один із найефективніших способів – це посипати вологу тканину з мікрофібри харчовою содою, акуратно потерти поверхню шторки, а потім промити її теплою водою та повісити для висихання.

Інший варіант – замочити шторку у ванні з теплою водою, додавши до неї 1 столову ложку прального порошку та 1/4 склянки соди. Через 10 – 15 хвилин можна потерти завісу м'якою губкою та промити.

Як довше зберегти шторку чистою

Щоб уникнути швидкого забруднення шторки між праннями, варто дотримуватися кількох простих правил.

По-перше, розправляйте шторку після душу, щоб вона висихала рівномірно.

Також забезпечте гарну вентиляцію у ванній кімнаті: використовуйте витяжку або відкривайте двері та вікна після прийняття душу.

Крім того, якщо у шторки є підкладка, вчасно замінюйте її – експерти радять робити це приблизно раз на шість місяців.

Дотримуючись цих рекомендацій, ви збережете свою ванну кімнату чистою та безпечною для здоров'я всієї родини.