Как пишет 24 Канал со ссылкой на Southern Living, это зря, ведь она может стать идеальной средой для размножения плесени и бактерий. Как часто и каким способом следует ухаживать за шторкой, чтобы она оставалась чистой и безопасной для здоровья, рассказываем далее.
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Как часто нужно чистить шторку для душа
Пятна и изменение цвета на шторке могут свидетельствовать о наличии плесени или бактерий. Влага, мыльный налет и частицы кожи создают идеальную среду для их роста. Некоторые виды плесени могут появиться всего за 24 – 48 часов после контакта с влагой.
В связи с этим специалисты советуют мыть завесу для душа минимум раз в месяц. Это поможет уменьшить размножение плесени и бактерий, которые активно развиваются во влажной среде.
Если ванная комната используется часто и остается влажной в течение длительного времени, то чистить шторку нужно еще чаще. В общем, чем больше влаги, тем выше вероятность появления загрязнений.
Если же ванна используется реже, например в гостевой комнате, то стирать шторку можно примерно раз в два месяца.
Как правильно чистить шторку для душа
В зависимости от материала шторки, ее можно чистить двумя способами:
Стирка в машинке.
Перед тем как бросить шторку в стиральную машину, стоит проверить этикетку. Если материал позволяет, можно стирать ее в теплой воде с натуральным стиральным порошком или смесью уксуса и пищевой соды. После стирки занавес нужно повесить для естественного высыхания.
Как вымыть шторку в душе: смотрите видео
Ручная стирка.
Если шторка изготовлена из пластика, лучше мыть ее вручную. Один из самых эффективных способов – это посыпать влажную ткань из микрофибры пищевой содой, аккуратно потереть поверхность шторки, а затем промыть ее теплой водой и повесить для высыхания.
Другой вариант – замочить шторку в ванне с теплой водой, добавив в нее 1 столовую ложку стирального порошка и 1/4 стакана соды. Через 10 – 15 минут можно потереть занавес мягкой губкой и промыть.
Как дольше сохранить шторку чистой
Чтобы избежать быстрого загрязнения шторки между стирками, стоит придерживаться нескольких простых правил.
Во-первых, расправляйте шторку после душа, чтобы она высыхала равномерно.
Также обеспечьте хорошую вентиляцию в ванной комнате: используйте вытяжку или открывайте двери и окна после принятия душа.
Кроме того, если у шторки есть подкладка, вовремя заменяйте ее – эксперты советуют делать это примерно раз в шесть месяцев.
Следуя этим рекомендациям, вы сохраните свою ванную комнату чистой и безопасной для здоровья всей семьи.