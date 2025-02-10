Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Express.

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Как избавиться от плесени

Чаще всего плесень появляется именно в ванной комнате. Влажное пространство, где нет постоянного света и могут быть проблемы с вентиляцией, – идеальное место для появления и размножения плесени. В первую очередь она появляется на швах между плитками, а также на герметике.

Ванные комнаты – это естественно влажное помещение, что делает их рассадником плесени. Герметик вокруг ванн и душей особенно уязвим из-за постоянного воздействия воды и остатков мыла. Со временем даже в самом качественном герметике могут появиться трещины или зазоры, что позволит влаге проникнуть внутрь и создать идеальные условия для развития плесени,

– объяснил директор Wholesale Domestic Брайан Ковард.

Поскольку плесень может вызвать респираторные заболевания, то бороться с ней следует сразу – как только появились первые признаки. По словам Коварда, этот процесс может быть очень сложным, однако есть одно действенное и доступное средство, которое выведет плесень.

Так, он советует смешать специальный раствор из эфирного масла чайного дерева и обычной воды. Для смеси нужно взять:

чайную ложку эфирного масла чайного дерева,

стакан воды.

В пульверизатор следует вылить воду и добавить эфирное масло. Смесь следует тщательно встряхнуть, а после – разбрызгать в местах, где есть плесень. Надо подождать, пока раствор высохнет естественным путем, а после – помыть и высушить поверхность.

Эфирное масло чайного дерева не только убивает плесень, но и предотвращает повторный рост благодаря своим противогрибковым свойствам. Кроме того, не забывайте включать вытяжку или хорошо проветривать влажное помещение, чтобы снова не появилась плесень.