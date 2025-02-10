Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Express.

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Як позбутися цвілі

Найчастіше цвіль з'являється саме у ванній кімнаті. Вологий простір, де немає постійного світла і можуть бути проблеми з вентиляцією, – ідеальне місце для появи та розмноження плісняви. У першу чергу вона з'являється на швах між плитками, а також на герметику.

Ванні кімнати – це природно вологе приміщення, що робить їх розсадником цвілі. Герметик навколо ванн і душів особливо вразливий через постійний вплив води та залишків мила. З часом навіть у найякіснішому герметику можуть з'явитися тріщини або зазори, що дозволить волозі проникнути всередину та створити ідеальні умови для розвитку цвілі,

– пояснив директор Wholesale Domestic Браян Ковард.

Оскільки цвіль може викликати респіраторні захворювання, то боротися з нею слід відразу – як тільки з'явилися перші ознаки. За словами Коварда, цей процес може бути дуже складним, однак є один дієвий і доступний засіб, який виведе плісняву.

Так, він радить змішати спеціальний розчин з ефірної олії чайного дерева та звичайної води. Для суміші потрібно взяти:

чайну ложку ефірної олії чайного дерева,

склянку води.

У пульверизатор слід вилити воду та додати ефірну олію. Суміш слід ретельно струсити, а після – розбризкати у місцях, де є пліснява. Треба почекати, поки розчин висохне природнім шляхом, а після – помити й висушити поверхню.

Ефірна олія чайного дерева не лише вбиває цвіль, але й запобігає повторному росту завдяки своїм протигрибковим властивостям. Крім того, не забувайте вмикати витяжку чи добре провітрювати вологе приміщення, аби знову не з'явилася пліснява.