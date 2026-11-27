Как правильно поступить, зависит от погоды, уровня утепления дома и типа котла, – рассказывает Sky News.

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Почему не стоит полностью выключать котел зимой?

Когда отопление перестает работать, температура в доме постепенно снижается. Особенно быстро остывают плохо утепленные дома, угловые комнаты и помещения с трубами у наружных стен. Если вода в системе замерзнет, она расширится и может повредить трубы, радиаторы или элементы котла.

Следствием могут стать протечки и дорогостоящий ремонт. Поэтому во время морозов специалисты советуют оставлять отопление на пониженном уровне или использовать предусмотренный производителем режим защиты от замерзания.

Какую температуру оставить, если уезжаете на несколько дней?

Если планируете ненадолго покинуть дом зимой, уменьшите температуру на комнатном термостате, но не выключайте систему полностью. Для многих помещений можно ориентироваться примерно на 10–12 градусов, однако точное значение зависит от:

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утепления дома,

погоды,

расположения труб.

Некоторые котлы имеют специальный режим защиты от замерзания. Он автоматически включает насос или горелку, если температура теплоносителя опускается до критического уровня.

Если же хозяева уезжают на несколько дней, производители советуют установить минимальную температуру отопления и снизить показатель комнатного термостата. В то же время важно помнить: защита самого котла не всегда гарантирует, что не замерзнут все трубы в доме. Особенно это касается участков в неотапливаемых помещениях.



Нужно ли выключать котел перед отъездом / Фото Unsplash

Нужно ли оставлять котел включенным, если уезжаете надолго?

Если вы планируете отсутствовать в течение нескольких недель или месяцев, решение зависит от прогноза погоды и конструкции системы отопления. При отсутствии риска замерзания котел можно вывести из эксплуатации в соответствии с инструкцией. Если же ожидаются сильные морозы, простого отключения может быть недостаточно. В таком случае стоит обратиться к специалисту, который подскажет, как правильно подготовить систему, в частности, нужно ли сливать из нее воду.

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Также учтите, что функция защиты от замерзания во многих моделях требует непрерывного электропитания и подачи газа. Если во время вашего отсутствия произойдет длительное отключение электроэнергии, система может не сработать.

Что проверить перед отъездом?

Чтобы не беспокоиться за дом, перед поездкой стоит:

ознакомиться с инструкцией к конкретной модели котла;

включить режим защиты от замерзания или снизить температуру на термостате;

убедиться, что газо- и электроснабжение не будут отключены, если они необходимы для работы системы защиты;

проверить состояние труб в холодных и неотапливаемых помещениях;

по возможности попросить кого-нибудь периодически проверять дом.

Итак, если вы уезжаете зимой всего на несколько дней, полностью выключать котел обычно не стоит. Безопаснее оставить минимальное отопление или активировать режим защиты от замерзания, предусмотренный производителем. Это поможет избежать неприятных сюрпризов по возвращении.