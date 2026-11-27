Як правильно вчинити, залежить від погоди, утеплення оселі та типу котла, – розповідає Sky News.

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Чому не варто повністю вимикати котел узимку?

Коли опалення припиняє працювати, температура в оселі поступово знижується. Особливо швидко охолоджуються погано утеплені будинки, кутові кімнати та приміщення з трубами біля зовнішніх стін. Якщо вода в системі замерзне, вона розшириться й може пошкодити труби, радіатори або елементи котла.

Наслідком можуть стати протікання та дорогий ремонт. Тому під час морозів фахівці радять залишати опалення на зниженому рівні або використовувати передбачений виробником режим захисту від замерзання.

Яку температуру залишити, коли їдете на кілька днів?

Якщо плануєте ненадовго залишити оселю взимку, зменште температуру на кімнатному термостаті, але не вимикайте систему повністю. Для багатьох помешкань можна орієнтуватися приблизно на 10 – 12 градусів, однак точне значення залежить від:

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утеплення будинку,

погоди,

розташування труб.

Деякі котли мають спеціальний режим захисту від замерзання. Він автоматично вмикає насос або пальник, якщо температура теплоносія опускається до критичного рівня.

Якщо ж власники їдуть на кілька днів, виробники радять встановити мінімальну температуру опалення та знизити показник кімнатного термостата. Водночас важливо пам'ятати: захист самого котла не завжди гарантує, що не замерзнуть усі труби в будинку. Особливо це стосується ділянок у неопалюваних приміщеннях.



Чи треба вимикати котел перед від'їздом / Фото Unsplash

Чи потрібно залишати котел увімкненим, якщо їдете надовго?

Якщо плануєте відсутність протягом кількох тижнів або місяців, рішення залежить від прогнозу погоди та конструкції системи опалення. За відсутності ризику замерзання котел можна вивести з експлуатації відповідно до інструкції. Якщо ж очікуються сильні морози, простого вимкнення може бути недостатньо. У такому разі варто звернутися до спеціаліста, який підкаже, як правильно підготувати систему, зокрема чи потрібно зливати з неї воду.

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Також врахуйте, що функція захисту від замерзання в багатьох моделях потребує безперервного електроживлення та подачі газу. Якщо під час вашої відсутності станеться тривале відключення електроенергії, система може не спрацювати.

Що перевірити перед від'їздом?

Щоб не хвилюватися за оселю, перед поїздкою варто:

перевірити інструкцію до конкретної моделі котла;

увімкнути режим захисту від замерзання або знизити температуру на термостаті;

переконатися, що газо- та електропостачання не будуть вимкнені, якщо для роботи захисту вони необхідні;

перевірити стан труб у холодних і неопалюваних приміщеннях;

за можливості попросити когось періодично перевіряти оселю.

Отже, якщо їдете взимку лише на кілька днів, повністю вимикати котел зазвичай не варто. Безпечніше залишити мінімальне опалення або активувати режим захисту від замерзання, передбачений виробником. Це допоможе уникнути неприємних сюрпризів після повернення.