Где найти фильтр в посудомоечной машине – рассказало издание Martha Stewart.

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Где находится фильтр и когда его чистить?

Обычно фильтрующий элемент расположен на дне камеры под нижней корзиной. Чтобы добраться до него, достаточно вынуть корзину и осмотреть дно машины. Однако конструкция зависит от модели, поэтому перед обслуживанием стоит заглянуть в инструкцию.

Если технику используют ежедневно, фильтр желательно осматривать и очищать примерно раз в месяц. Поводом для внеплановой очистки могут стать:

неприятный запах,

грязная посуда после мытья,

скопление остатков пищи на дне камеры.

Как привести фильтр в порядок?

Процедура занимает всего несколько минут:

Извлеките нижнюю корзину и выньте фильтр, осторожно повернув его. Промойте деталь под проточной водой, удаляя загрязнения мягкой щеткой. Осмотрите место установки: там могут быть крошки, посторонние предметы и осколки стекла. Используйте перчатки. Установите чистый фильтр на место и надежно зафиксируйте его. Не используйте металлические щетки и абразивные средства, чтобы не повредить поверхность.

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Регулярный уход за фильтром помогает поддерживать качество мытья, предотвращает появление неприятных запахов и снижает риск возникновения проблем в работе посудомоечной машины. Главное – следовать рекомендациям производителя, поскольку некоторые модели оснащены системой самоочистки.



Где находится фильтр посудомоечной машины и когда его чистить / Фото Unsplash

В каких случаях ручная мойка посуды более экономична?

Для семей, где ежедневно скапливается много грязной посуды, использование посудомоечной машины обычно помогает сократить расход воды и электроэнергии. Однако в небольших домохозяйствах ситуация может быть иной.

Если человек живет один или вдвоем и использует всего несколько тарелок и чашек, запускать целую машину бывает нецелесообразно. В таких условиях мытье вручную может оказаться более рациональным вариантом, особенно если посуды немного и воду используют умеренно.

Таким образом, экономическая выгода зависит не столько от способа мытья, сколько от объема загрязненной посуды и частоты использования техники.