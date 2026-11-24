Де шукати фільтр у посудомийній машині – розповіло видання Martha Stewart.

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Де знаходиться фільтр і коли його чистити?

Зазвичай фільтрувальний елемент розташований на дні камери під нижнім кошиком. Щоб дістатися до нього, достатньо вийняти кошик і перевірити дно машини. Однак конструкція залежить від моделі, тому перед обслуговуванням варто заглянути в інструкцію.

Якщо техніку використовують щодня, фільтр бажано оглядати та очищати приблизно раз на місяць. Приводом для позапланового очищення можуть стати:

неприємний запах,

брудний посуд після миття,

скупчення залишків їжі на дні камери.

Як привести фільтр до ладу?

Процедура займає всього кілька хвилин:

Дістаньте нижній кошик і вийміть фільтр, обережно повернувши його. Промийте деталь під проточною водою, видаляючи забруднення м'якою щіткою. Огляньте місце встановлення: там можуть бути крихти, сторонні предмети та осколки скла. Використовуйте рукавички. Встановіть чистий фільтр назад і надійно зафіксуйте його. Не використовуйте металеві щітки та абразивні засоби, щоб не пошкодити поверхню.

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Регулярний догляд за фільтром допомагає підтримувати якість миття, запобігає появі неприємних запахів і знижує ризик виникнення проблем у роботі посудомийної машини. Головне – дотримуватися рекомендацій виробника, оскільки деякі моделі оснащені системою самоочищення.



Де знаходиться фільтр посудомийки і коли його чистити / Фото Unsplash

У яких випадках ручне миття посуду є економічнішим?

Для сімей, де щодня накопичується багато брудного посуду, використання посудомийної машини зазвичай допомагає скоротити витрати води та електроенергії. Однак у невеликих домогосподарствах ситуація може бути іншою.

Якщо людина живе сама або удвох і використовує лише кілька тарілок та чашок, запускати цілу машину буває недоцільно. У таких умовах миття вручну може виявитися більш раціональним варіантом, особливо якщо посуду небагато і воду використовують помірно.

Таким чином, економічна вигода залежить не стільки від способу миття, скільки від обсягу забрудненого посуду та частоти використання техніки.