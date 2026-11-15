Испортите весь урожай винограда: какую ошибку с секатором часто допускают огородники осенью

Эксперты портала Simple Garden Life Джим и Мэри Компетти, напротив, советуют удалить как можно больше старой древесины, сохранив при этом форму куста.

Adv

Почему не стоит жалеть лишние побеги?

Без регулярной обрезки виноград быстро разрастается. Внутрь густого куста попадает меньше солнечного света, ухудшается проветривание, а растению сложнее обеспечить питанием многочисленные грозди. Ягоды могут мельчать и хуже созревать.

Будущий урожай будет формироваться на новых побегах, которые весной вырастут из почек созревшей однолетней лозы. Поэтому задача садовода:

оставить необходимое количество здоровых плодовых побегов,

удалить лишний прирост,

сохранить основу куста.

Сильная обрезка не означает удаление всего старого дерева: штамб и сформированные многолетние рукава остаются опорой растения.

Когда браться за секатор?

Главный ориентир – состояние винограда. Основную обрезку проводят в период покоя, когда растение завершило вегетацию и сбросило листья. Эксперты называют период с конца декабря до начала марта. Однако переносить эти сроки на каждый участок без учета климата не стоит.

Реклама

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

В Украине виноград, который нужно укрывать, часто обрезают осенью после опадения листьев. Это облегчает подготовку лозы к зимовке. В других случаях работу оставляют на конец зимы, учитывая погоду и состояние кустов.



Почему не стоит жалеть лишние побеги винограда / Фото Unsplash

Как выбрать способ обрезки?

Существует два распространенных подхода:

на плодовые стрелки,

на короткие сучки.

Выбор зависит от сорта и способа формирования, а не только от возраста винограда. При обрезке на плодовые стрелки оставляют сильные созревшие однолетние лозы, которые размещают на опоре. Слабые, поврежденные и лишние побеги удаляют. Однолетнюю лозу можно узнать по более гладкой и светлой коре по сравнению со старой древесиной.

При короткие обрезке на сформированных рукавах оставляют сучки с небольшим количеством почек. В приведенной авторами схеме однолетние побеги укорачивают до двух почек, а плодовые звенья располагают примерно через 15–30 сантиметров. Однако такая схема подходит не каждому сорту.