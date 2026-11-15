Зіпсуєте весь врожай винограду: яку помилку із секатором городники часто роблять восени

Експерти порталу Simple Garden Life Джим та Мері Компетті навпаки радять прибрати якомога більше старої деревини, зберігши при цьому форму куща.

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Чому не варто шкодувати зайві пагони?

Без регулярної обрізки виноград швидко розростається. Усередину густого куща потрапляє менше сонячного світла, погіршується провітрювання, а рослині складніше забезпечити численні грона живленням. Ягоди можуть дрібнішати й гірше визрівати.

Майбутній урожай формуватиметься на нових пагонах, які навесні виростуть із бруньок визрілої однорічної лози. Тому завдання садівника:

залишити потрібну кількість здорових плодових пагонів,

прибрати зайвий приріст,

зберегти основу куща.

Сильна обрізка не означає видалення всього старого дерева: штамб і сформовані багаторічні рукави залишаються опорою рослини.

Коли братися за секатор?

Головний орієнтир – стан винограду. Основну обрізку проводять у період спокою, коли рослина завершила вегетацію та скинула листя. Експерти називають період із кінця грудня до початку березня. Проте переносити ці строки на кожну ділянку без урахування клімату не варто.

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В Україні виноград, який потрібно вкривати, часто обрізають восени після листопаду. Це полегшує підготовку лози до зимівлі. В інших випадках роботу залишають на кінець зими, зважаючи на погоду та стан кущів.



Чому не варто шкодувати зайві пагони винограду / Фото Unsplash

Як обрати спосіб обрізки?

Є два поширені підходи:

на плодові стрілки,

на короткі сучки.

Вибір залежить від сорту й способу формування, а не лише від віку винограду. За обрізки на плодові стрілки залишають сильні визрілі однорічні лози, які розміщують на опорі. Слабкі, пошкоджені та зайві пагони видаляють. Однорічну лозу можна впізнати за гладкішою і світлішою корою порівняно зі старою деревиною.

За короткої обрізки на сформованих рукавах залишають сучки з невеликою кількістю бруньок. У наведеній авторами схемі однорічні пагони вкорочують до двох бруньок, а плодові ланки розташовують приблизно через 15 – 30 сантиметрів. Однак така схема підходить не кожному сорту.