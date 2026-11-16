Оставлять отопление включенным на весь день или включать по мере необходимости: какой режим поможет сэкономить

Как пишет Express со ссылкой на британского эксперта по экономии Мартина Льюиса, универсальной рекомендации для всех нет.

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Выгодно ли оставлять котел включенным на весь день?

По рекомендациям экспертов, для системы с котлом обычно экономичнее отапливать дом тогда, когда тепло необходимо. Постоянное поддержание температуры в течение суток может увеличить потребление энергии.

Управлять этим удобнее с помощью комнатного термостата и расписания. Если они настроены правильно, котел будет запускаться в соответствии с потребностью в тепле. То есть активный режим отопления не означает, что горелка работает непрерывно.

Почему с тепловым насосом все по-другому?

Тепловой насос обычно эффективнее работает длительными циклами при невысокой температуре теплоносителя. Если дать дому сильно остыть, а затем быстро восстанавливать тепло, система может работать менее экономично.

Поэтому Мартин Льюис советует оставлять такое оборудование включенным надолго, а на ночь или на время отсутствия умеренно снижать заданную температуру в помещении. Это позволяет избегать значительных перепадов и поддерживать комфорт постепенно.

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Какой режим отопления поможет сэкономить / Фото Unsplash

Когда может сработать режим "низко и медленно"?

Интересно, что для некоторых домов с современным конденсационным котлом длительная работа на низких настройках может быть выгодной. Речь идет о поддержании примерно 18–19 градусов в комнатах и правильной настройке температуры воды, поступающей в радиаторы.

Это разные показатели: выставлять 18–19 градусов именно в качестве температуры теплоносителя котла не нужно. При более низкой температуре подачи конденсационный котел может более эффективно использовать топливо. Однако перевесит ли это преимущество дополнительные теплопотери от круглосуточного отопления, зависит от конкретной системы и дома.

От чего еще зависят расходы?

Значение имеют:

утепление,

продолжительность пребывания людей дома,

тип отопительных приборов.

Например, теплый пол медленнее реагирует на изменение настроек, чем радиаторы. Массивные кирпичные стены способны накапливать тепло и постепенно отдавать его обратно. Легкие конструкции могут быстрее прогреваться. Однако сама по себе тепловая масса не гарантирует экономии: важно и то, сколько тепла дом теряет наружу.