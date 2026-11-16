Залишати опалення на весь день чи вмикати за потреби: який режим допоможе заощадити

Як пише Express з посиланням на британського експерта з економії Мартіна Льюїса, універсальної рекомендації для всіх немає.

Adv

Чи вигідно залишати котел увімкненим на весь день?

За рекомендаціями експертів, для системи з котлом зазвичай економніше опалювати оселю тоді, коли тепло потрібне. Постійне підтримання температури протягом доби може збільшувати споживання енергії.

Керувати цим зручніше за допомогою кімнатного термостата й розкладу. Якщо вони налаштовані правильно, котел запускатиметься відповідно до потреби в теплі. Тобто активний режим опалення не означає, що пальник працює безперервно.

Чому з тепловим насосом усе інакше?

Тепловий насос зазвичай ефективніше працює тривалими циклами за невисокої температури теплоносія. Якщо дати будинку сильно охолонути, а потім швидко відновлювати тепло, система може працювати менш економно.

Тому Мартін Льюїс радить залишати таке обладнання активним надовго, а на ніч або час відсутності помірно знижувати задану кімнатну температуру. Це дозволяє уникати значних перепадів і підтримувати комфорт поступово.

Реклама

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на



Який режим опалення допоможе заощадити / Фото Unsplash

Коли може спрацювати режим "низько й повільно"?

Цікаво, що для деяких осель із сучасним конденсаційним котлом тривала робота на невисоких налаштуваннях може бути вигідною. Ідеться про підтримання приблизно 18 – 19 градусів у кімнатах і належне налаштування температури води, що надходить до радіаторів.

Це різні показники: виставляти 18 – 19 градусів саме як температуру теплоносія котла не потрібно. За нижчої температури подачі конденсаційний котел може ефективніше використовувати паливо. Однак чи перекриє ця перевага додаткові тепловтрати від цілодобового опалення, залежить від конкретної системи та будинку.

Від чого ще залежать витрати?

Значення мають:

утеплення,

тривалість перебування людей удома,

тип опалювальних приладів.

Наприклад, тепла підлога повільніше реагує на зміну налаштувань, ніж радіатори. Масивні цегляні стіни здатні накопичувати тепло й поступово віддавати його назад. Легкі конструкції можуть швидше прогріватися. Проте сама теплова маса не гарантує економії: важливо й те, скільки тепла оселя втрачає назовні.