Какую температуру рекомендуют поддерживать немецкие специалисты и почему комнаты следует отапливать по-разному – рассказали эксперты издания Kerteszkedj.hu.

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Какая температура нужна в гостиной, на кухне и в спальне?

Немецкое агентство по охране окружающей среды Umweltbundesamt предлагает простой принцип: настраивать отопление в зависимости от того, как вы используете комнату.

Для гостиной ориентиром являются 20 градусов.

Для кухни – 18 градусов.

Для спальни – 17 градусов.

Это рекомендации для экономного отопления, которые стоит корректировать с учетом собственного комфорта.

Почему это важно?

В гостиной люди обычно отдыхают: читают, смотрят телевизор или общаются. Поскольку движения немного, прохлада ощущается быстрее. Именно поэтому здесь уместно поддерживать около 20 градусов.

обычно отдыхают: читают, смотрят телевизор или общаются. Поскольку движения немного, прохлада ощущается быстрее. Именно поэтому здесь уместно поддерживать около 20 градусов. На кухне ситуация иная. Во время приготовления пищи тепло выделяют плита и духовка, а человек больше двигается. Поэтому нагревать ее так же сильно, как гостиную, часто нет необходимости.

иная. Во время приготовления пищи тепло выделяют плита и духовка, а человек больше двигается. Поэтому нагревать ее так же сильно, как гостиную, часто нет необходимости. В спальне дополнительный комфорт обеспечивают одеяло и одежда для сна. Температура около 17 градусов может быть достаточной, если вам тепло и уютно. В то же время это не обязательная норма: мерзнуть ради соответствия рекомендациям не нужно.

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Какая температура нужна в гостиной, кухне и спальне / Фото Unsplash

Почему в ванной должно быть теплее?

После душа даже привычная комнатная температура может казаться низкой. Поэтому для ванной в немецких рекомендациях приводится более высокий ориентир – около 23 градусов, прежде всего на время пользования. Так, разница между ванной и спальней может достигать примерно шести градусов.

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Таким образом, одинаковая температура во всей квартире не всегда означает одинаковый комфорт. Что достаточно для сна под одеялом, может оказаться недостаточно после водных процедур.

Сколько можно сэкономить на одном градусе?

Незначительное изменение настроек может повлиять на потребление энергии. По данным немецкой организации защиты потребителей Verbraucherzentrale, снижение температуры на один градус способно сократить расходы на отопление примерно на 6%. Это ориентировочный показатель: результат зависит от жилья и системы отопления.