Яку температуру рекомендують підтримувати німецькі фахівці та чому кімнати варто обігрівати по-різному – розповіли фахівці видання Kerteszkedj.hu.

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Яка температура потрібна у вітальні, кухні та спальні?

Німецьке агентство з охорони навколишнього середовища Umweltbundesamt пропонує простий принцип: налаштовувати опалення відповідно до того, як ви використовуєте кімнату.

Для вітальні орієнтиром є 20 градусів.

Для кухні – 18 градусів.

Для спальні – 17 градусів.

Це рекомендації для ощадливого обігріву, які варто коригувати з огляду на власний комфорт.

Чому це важливо?

У вітальні люди зазвичай відпочивають: читають, дивляться телевізор або спілкуються. Оскільки руху небагато, прохолода відчувається швидше. Саме тому тут доречно підтримувати близько 20 градусів.

люди зазвичай відпочивають: читають, дивляться телевізор або спілкуються. Оскільки руху небагато, прохолода відчувається швидше. Саме тому тут доречно підтримувати близько 20 градусів. На кухні ситуація інша. Під час приготування їжі тепло виділяють плита та духовка, а людина більше рухається. Тож нагрівати її так само сильно, як вітальню, часто немає потреби.

ситуація інша. Під час приготування їжі тепло виділяють плита та духовка, а людина більше рухається. Тож нагрівати її так само сильно, як вітальню, часто немає потреби. У спальні додатковий комфорт забезпечують ковдра та одяг для сну. Температура близько 17 градусів може бути достатньою, якщо вам тепло й затишно. Водночас це не обов'язкова норма: мерзнути заради відповідності рекомендаціям не потрібно.

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Яка температура потрібна у вітальні, кухні та спальні / Фото Unsplash

Чому у ванній має бути тепліше?

Після душу навіть звична кімнатна температура може здаватися низькою. Тому для ванної в німецьких рекомендаційних матеріалах наводять вищий орієнтир – близько 23 градусів, насамперед на час користування. Так різниця між ванною та спальнею може сягати приблизно шести градусів.

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Отже, однакова температура в усій квартирі не завжди означає однаковий комфорт. Те, чого достатньо для сну під ковдрою, може виявитися замало після водних процедур.

Скільки можна заощадити на одному градусі?

Незначна зміна налаштувань може вплинути на споживання енергії. За даними німецької організації захисту споживачів Verbraucherzentrale, зниження температури на один градус здатне скоротити витрати енергії на опалення приблизно на 6%. Це орієнтовний показник: результат залежить від житла та системи обігріву.