Супруги превратили 2 старых контейнера в дом мечты: как он выглядит

Лекси Ньюкирк и ее муж Диего всегда хотели сбежать от шумной городской жизни. Поэтому молодая пара решила приобрести небольшой земельный участок и создать там дом своей мечты.

Так, два обычных металлических контейнера молодожены превратили в дом своей мечты. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на New York Post.

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Пара создала необычный дом своей мечты

Супруги из Техаса, 24-летняя Лекси Ньюкирк и 25-летний Диего, осуществили мечту о собственном доме, потратив 60 тысяч долларов на его строительство. Так, они приобрели два 40-футовых (12-метровых) морских контейнера и создали уникальный дом.

Пара жила в Остине (город в Техасе) и всегда мечтала убежать от шумной городской жизни. Тогда Лекси и Диего приобрели земельный участок площадью 12,5 акра за 180 тысяч долларов в сельской местности. Молодожены всегда восхищались необычными архитектурными решениям, поэтому решили также чем-то удивить мир.

Приобретя два контейнера по 5500 долларов за каждый, Лекси и Диего решили объединить их в двухэтажный дом. Мужчина работает в сфере устранения плесени, поэтому самостоятельно занимался строительством дома из контейнеров. Сейчас нестандартный дом имеет площадь почти 60 квадратных метров. Внутри будет полноценная спальня и ванная комната.

Мы не хотели тратить деньги на типичное жилье в городе, где дома стоят вплотную друг к другу. Мы хотим вдохновлять людей на альтернативные проекты и показать, что можно жить по-другому,

– поделилась Лесли.

Необычный дом из контейнеров: смотрите видео

Сейчас пара продолжает строительство и планирует завершить ремонт в марте этого года. А пока молодожены живут в переоборудованном под дом фургоне.

Правда, Лекси добавляет, что сначала планировала с мужем создать в сельской местности "экзотическое крошечное ранчо Airbnb". Женщина планировала, что на территории смогут оборудовать 15 – 20 мини-домов, однако не смогла получить разрешение на коммерческий проект.