Агроном и автор YouTube-канала "Дача агронома" Игорь рассказал, как ускорить разложение листьев с помощью карбамида и обычной газонокосилки.

Почему не стоит убирать опавшую листву осенью?

Опавшая листва может стать полезной органической добавкой для почвы. После разложения она способствует образованию органического вещества и делает землю более рыхлой. Поэтому вместо того, чтобы вывозить растительные остатки, их можно использовать непосредственно на участке.

По словам агронома, главная ценность листьев заключается именно в способности улучшать структуру почвы. Компост из них по своим свойствам напоминает торф, который садовники используют для улучшения почвы.

Самая большая польза компоста из опавшей листвы – в том, что он улучшает структуру почвы. По своим свойствам этот материал напоминает торф, который обычно покупают для сада,

– отметил Игорь.

Как превратить листья в полезный компост?

Один из способов – собрать листья в полиэтиленовые мешки, слегка увлажнить их и добавить раствор карбамида. Агроном советует использовать 150–200 граммов карбамида на 10 литров воды. После этого мешки закрывают и оставляют примерно до следующего года. За это время растительные остатки постепенно разлагаются, а полученный материал можно использовать для улучшения почвы.

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Почему не стоит убирать опавшую листву осенью / Фото Unsplash

"Компост из листьев делает почву более рыхлой и улучшает ее структуру. При разложении органического материала образуются гуминовые кислоты. В то же время содержание микро- и макроэлементов в таком компосте будет относительно небольшим", – подчеркнул специалист.

Зачем измельчать листья газонокосилкой?

После обработки можно воспользоваться обычной газонокосилкой. Ею измельчают опавшие листья прямо на земле, а растительные остатки оставляют на участке. Если у газонокосилки есть режим мульчирования, стоит воспользоваться им.

Измельченные листья равномерно покрывают поверхность почвы, образуя естественную мульчу. Мелкие частицы имеют большую площадь контакта с почвой, поэтому могут разлагаться быстрее, чем целые листья. Так можно сократить ручной труд: не нужно собирать листья в мешки, переносить их или вывозить из сада.

Однако оставлять листья подряд на всех участках не стоит. Слишком толстый слой может препятствовать доступу воздуха, а пораженные болезнями растительные остатки лучше убрать, чтобы не способствовать распространению инфекций. Наилучший результат дают измельченные листья, равномерно распределенные тонким слоем.