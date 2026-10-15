Агроном і автор YouTube-каналу "Дача агронома" Ігор розповів, як прискорити розкладання листя за допомогою карбаміду та звичайної газонокосарки.

Чому не варто прибирати опале листя восени?

Опале листя може стати корисною органічною добавкою для ґрунту. Після розкладання воно сприяє утворенню органічної речовини та робить землю пухкішою. Тому замість того, щоб вивозити рослинні рештки, їх можна використати безпосередньо на ділянці.

За словами агронома, головна цінність листя полягає саме у здатності поліпшувати структуру ґрунту. Компост із нього за властивостями нагадує торф, який садівники використовують для покращення землі.

Найбільша користь компосту з опалого листя – у тому, що він поліпшує структуру ґрунту. За властивостями цей матеріал нагадує торф, який зазвичай купують для саду,

– зазначив Ігор.

Як перетворити листя на корисний компост?

Один зі способів – зібрати листя в поліетиленові мішки, злегка зволожити його та додати розчин карбаміду. Агроном радить використовувати 150 – 200 грамів карбаміду на 10 літрів води. Після цього мішки закривають і залишають приблизно до наступного року. За цей час рослинні рештки поступово розкладаються, а отриманий матеріал можна використовувати для поліпшення ґрунту.

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Чому не варто прибирати опале листя восени / Фото Unsplash

"Компост із листя робить ґрунт пухкішим і поліпшує його структуру. Під час розкладання органічного матеріалу утворюються гумінові кислоти. Водночас вміст мікро- та макроелементів у такому компості буде відносно невеликим", – наголосив фахівець.

Навіщо подрібнювати листя газонокосаркою?

Після оброблення можна скористатися звичайною газонокосаркою. Нею подрібнюють опале листя безпосередньо на землі, а рослинні рештки залишають на ділянці. Якщо газонокосарка має режим мульчування, варто скористатися ним.

Подрібнене листя рівномірно вкриває поверхню ґрунту, утворюючи природну мульчу. Дрібні частинки мають більшу площу контакту з ґрунтом, тому можуть розкладатися швидше, ніж ціле листя. Такий підхід дає змогу скоротити ручну роботу: не потрібно збирати листя в мішки, переносити його чи вивозити із саду.

Однак залишати листя підряд на всіх ділянках не варто. Надто товстий шар може перешкоджати доступу повітря, а уражені хворобами рослинні рештки краще прибрати, щоб не сприяти поширенню інфекцій. Найкращий результат дає подрібнене листя, рівномірно розподілене тонким шаром.