Полотенце мягкое, но плохо впитывает воду: как кондиционер влияет на впитываемость воды

Причина иногда кроется не в самом полотенце, а в средстве, которое добавляют для придания ему мягкости. Кондиционеры для белья могут снижать способность хлопчатобумажной ткани впитывать воду. Именно поэтому в рекомендациях по уходу за полотенцами нередко советуют либо вообще отказаться от смягчителя, либо использовать его с осторожностью, пишет Kansas State University.

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Почему после кондиционера полотенце становится мягким?

Обычное хлопковое полотенце хорошо впитывает воду благодаря структуре волокон и большому количеству петель на поверхности. При контакте с влагой вода быстро распространяется между ними и внутри ткани. Кондиционер работает иначе.

Как стирать полотенца / Фото unsplash

Во многих таких средствах основными компонентами являются катионные поверхностно-активные вещества. Во время полоскания они оседают на поверхности хлопковых волокон, а после высыхания образуют тонкий слой. Он уменьшает трение между волокнами, поэтому ткань кажется более гладкой и мягкой. Эта же пленка оказывает и другой эффект. Часть молекул ориентируется так, что поверхность волокон становится менее склонной к контакту с водой.

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В результате полотенце может оставаться приятным на ощупь, но смачивается медленнее. Именно отсюда и берет начало парадокс: средство улучшает ощущения от ткани, но может ухудшать свойство, ради которого полотенце и используют.

Насколько сильно может ухудшиться впитываемость?

Этот эффект проверяли не только в бытовых рекомендациях. В одном из исследований сравнивали хлопковые полотенца без смягчителя и после обработки им. На необработанном полотенце вода быстро растекалась по ткани и проникала внутрь.

На ткани после кондиционера капля дольше оставалась на поверхности. Разницу заметили и во время самого вытирания. Формулы средств различаются, как и их количество, ткань и режим стирки.

Однако сам эффект снижения водопоглощения хорошо известен и подтвержден экспериментально. Повторное использование смягчителя тоже имеет значение. Исследования тканей после нескольких циклов обработки показывали изменения способности хлопка впитывать и проводить воду.

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Почему новое полотенце тоже иногда плохо вытирает?

Кондиционер – не единственная причина. Новое полотенце сразу после покупки может впитывать воду хуже, чем после первой стирки. На текстиле могут оставаться вещества, использованные при производстве и отделке ткани. Стирка перед первым использованием помогает их удалить и раскрыть впитывающие свойства волокон.

В рекомендациях к хлопковым полотенцам прямо указывается, что максимальной впитываемости они могут достигать только после первой стирки. Поэтому ситуация, когда только что купленное пушистое полотенце просто размазывает воду по коже, еще не означает, что оно некачественное. Сначала его следует постирать в соответствии с инструкцией на этикетке и не добавлять лишних средств.

Нужно ли полностью отказываться от кондиционера?

Если главная задача полотенца – хорошо впитывать воду, самый простой вариант – стирать его без кондиционера. Такую рекомендацию дают и производители текстиля, и производители стиральной техники. Особенно это касается банных полотенец, полотенец для рук и другого текстиля, который должен быстро впитывать влагу.

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В то же время не все современные смягчители одинаковы. Существуют формулы, специально разработанные так, чтобы меньше ухудшать гидрофильность ткани. Поэтому универсального правила для каждого средства нет – стоит проверять его инструкцию и рекомендации на этикетке самого полотенца. Если старые полотенца вдруг стали заметно хуже вытирать после многих циклов стирки с кондиционером, можно на несколько стирок отказаться от него и посмотреть, изменится ли поведение ткани.