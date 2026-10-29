Рушник м’який, але погано витирає: як кондиціонер впливає на вбирання води

Причина іноді ховається не в самому рушнику, а в засобі, який додають заради його м’якості. Кондиціонери для білизни можуть зменшувати здатність бавовняної тканини вбирати воду. Саме тому в рекомендаціях із догляду за рушниками нерідко радять або взагалі відмовитися від пом’якшувача, або використовувати його обережно, пише Kansas State University.

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Чому після кондиціонера рушник стає м’яким?

Звичайний бавовняний рушник добре поглинає воду завдяки структурі волокон і великій кількості петель на поверхні. Під час контакту з вологою вода швидко поширюється між ними та всередині тканини. Кондиціонер працює інакше.

Як прати рушники / Фото unsplash

У багатьох таких засобах основними компонентами є катіонні поверхнево-активні речовини. Під час полоскання вони осідають на поверхні бавовняних волокон, а після висихання утворюють тонкий шар. Він зменшує тертя між волокнами, тому тканина здається гладшою і м’якшою. Та сама плівка має й інший ефект. Частина молекул орієнтується так, що поверхня волокон стає менш охочою до контакту з водою.

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У результаті рушник може залишатися приємним на дотик, але змочується повільніше. Саме звідси й береться парадокс: засіб покращує відчуття від тканини, але може погіршувати властивість, заради якої рушник використовують.

Наскільки сильно може погіршитися вбирання?

Цей ефект перевіряли не лише в побутових рекомендаціях. В одному з досліджень порівнювали бавовняні рушники без пом’якшувача і після обробки ним. На необробленому рушнику вода швидко розтікалася по тканині й проникала всередину.

На тканині після кондиціонера крапля довше залишалася на поверхні. Різницю помітили й під час самого витирання. Формули засобів різняться, як і їхня кількість, тканина та режим прання.

Проте сам ефект зниження водопоглинання добре відомий і підтверджений експериментально. Повторне використання пом’якшувача теж має значення. Дослідження тканин після кількох циклів обробки показували зміни здатності бавовни вбирати й проводити воду.

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Чому новий рушник теж іноді погано витирає?

Кондиціонер – не єдина причина. Новий рушник одразу після магазину може вбирати воду гірше, ніж після першого прання. На текстилі можуть залишатися речовини, використані під час виробництва та оздоблення тканини. Прання перед першим використанням допомагає їх прибрати й розкрити поглинальні властивості волокон.

У рекомендаціях до бавовняних рушників прямо зазначають, що максимального поглинання вони можуть досягати лише після першого прання. Тому ситуація, коли щойно куплений пухнастий рушник просто розмазує воду по шкірі, ще не означає, що він неякісний. Спочатку його варто випрати відповідно до етикетки і не додавати зайвих засобів.

Чи потрібно повністю відмовлятися від кондиціонера?

Якщо головне завдання рушника – добре вбирати воду, найпростіший варіант – прати його без кондиціонера. Таку рекомендацію дають і виробники текстилю, і виробники пральної техніки. Особливо це стосується лазневих рушників, рушників для рук та іншого текстилю, який має швидко поглинати вологу.

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Водночас не всі сучасні пом’якшувачі однакові. Існують формули, спеціально створені так, щоб менше погіршувати гідрофільність тканини. Тому універсального правила для кожного засобу немає – варто перевіряти його інструкцію та рекомендації на етикетці самого рушника. Якщо старі рушники раптом стали помітно гірше витирати після багатьох циклів прання з кондиціонером, можна на кілька прань від нього відмовитися й подивитися, чи зміниться поведінка тканини.