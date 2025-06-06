Есть несколько причин: что делать, если вода в ванной плохо стекает

Плохо стекает вода в ванной? Это одна из самых распространенных проблем в быту, которая вызывает немало неудобств.

Стоячая вода не только затрудняет пользование ванной или душем, но и может вызвать появление неприятного запаха, грибка или даже повреждения покрытия. Причин этого явления несколько – и каждая требует отдельного подхода к решению. В чем же может быть проблема, рассказывает 24 Канал.

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Основные причины, почему вода медленно стекает из ванны

Засорение сифона или трубы.

Чаще всего причина – это банальный засор. Волосы, остатки мыла, пены, шампуня или частички кожи со временем скапливаются в сифоне (изогнутой части трубы под ванной) и создают засор. Вода еще проходит, но намного медленнее.

Неправильный наклон труб.

Иногда проблема кроется в системе слива – если трубы проложены с недостаточным наклоном, вода не может стекать естественным путем. Это часто случается после некачественного ремонта или перепланировки.

Недостаточная вентиляция канализации.

Если вентиляция канализационной системы плохая или заблокирована, в трубах создается вакуум, который замедляет слив воды. В результате вода не стекает нормально или даже поднимается обратно в ванну.

Изношенный или неисправный сифон.

Иногда причиной медленного стекания является неисправность самого сифона, например, трещины, деформация или неправильная установка. Это нарушает проходимость воды.

Скопление известкового налета.

В регионах с жесткой водой на стенках труб постепенно образуется известковый налет, который уменьшает просвет трубы и препятствует нормальному сливу.

Вода в ванной может задерживаться по разным причинам / Фото Freepik

Что делать, если вода плохо стекает

Механическая очистка сифона.

Самый эффективный способ – снять сифон и промыть его вручную. Нужно открутить его (обычно без инструментов), очистить от загрязнений, промыть горячей водой и поставить обратно.

Использовать вантуз.

Для незначительных засоров помогает обычный вантуз. Его нужно плотно прижать к сливному отверстию, залить немного воды и сделать несколько энергичных нажатий. Давление воздуха протолкнет засор.

Засыпать химию от засоров.

В магазинах бытовой химии есть немало средств на основе щелочи – в виде гранул, жидкости или геля. Их следует заливать в соответствии с инструкцией. Важно помнить о защите рук и глаз при использовании таких средств.

Промыть горячей водой с содой и уксусом.

Народный, но достаточно эффективный метод. Засыпьте в слив полстакана соды. Добавьте полстакана уксуса. Закройте слив крышкой или тряпкой. Через 15 – 20 минут залейте кипяток. Этот способ хорошо очищает легкие засоры без агрессивной химии.

Вызвать сантехника.

Если ни один из способов не помогает или проблема возникает регулярно, возможно, нужна профессиональная прочистка труб или проверка системы канализации.

Как предотвратить медленное стекание воды в ванной

Регулярно очищайте слив от волос и мусора. Используйте сетки-фильтры на сливные отверстия.

Также раз в месяц промывайте трубы горячей водой с содой и не сливайте в ванну жир или строительные остатки.

Кроме того, следите за тем, чтобы в ванну не попадали посторонние предметы.

К слову, своевременная очистка, профилактика и правильное использование сантехники помогут сохранить ванну чистой, в частности избавиться от устойчивых колец от воды вокруг ванны.