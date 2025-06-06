Стоячая вода не только затрудняет пользование ванной или душем, но и может вызвать появление неприятного запаха, грибка или даже повреждения покрытия. Причин этого явления несколько – и каждая требует отдельного подхода к решению. В чем же может быть проблема, рассказывает 24 Канал.
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Основные причины, почему вода медленно стекает из ванны
- Засорение сифона или трубы.
Чаще всего причина – это банальный засор. Волосы, остатки мыла, пены, шампуня или частички кожи со временем скапливаются в сифоне (изогнутой части трубы под ванной) и создают засор. Вода еще проходит, но намного медленнее.
- Неправильный наклон труб.
Иногда проблема кроется в системе слива – если трубы проложены с недостаточным наклоном, вода не может стекать естественным путем. Это часто случается после некачественного ремонта или перепланировки.
- Недостаточная вентиляция канализации.
Если вентиляция канализационной системы плохая или заблокирована, в трубах создается вакуум, который замедляет слив воды. В результате вода не стекает нормально или даже поднимается обратно в ванну.
- Изношенный или неисправный сифон.
Иногда причиной медленного стекания является неисправность самого сифона, например, трещины, деформация или неправильная установка. Это нарушает проходимость воды.
- Скопление известкового налета.
В регионах с жесткой водой на стенках труб постепенно образуется известковый налет, который уменьшает просвет трубы и препятствует нормальному сливу.
Вода в ванной может задерживаться по разным причинам / Фото Freepik
Что делать, если вода плохо стекает
- Механическая очистка сифона.
Самый эффективный способ – снять сифон и промыть его вручную. Нужно открутить его (обычно без инструментов), очистить от загрязнений, промыть горячей водой и поставить обратно.
- Использовать вантуз.
Для незначительных засоров помогает обычный вантуз. Его нужно плотно прижать к сливному отверстию, залить немного воды и сделать несколько энергичных нажатий. Давление воздуха протолкнет засор.
- Засыпать химию от засоров.
В магазинах бытовой химии есть немало средств на основе щелочи – в виде гранул, жидкости или геля. Их следует заливать в соответствии с инструкцией. Важно помнить о защите рук и глаз при использовании таких средств.
- Промыть горячей водой с содой и уксусом.
Народный, но достаточно эффективный метод. Засыпьте в слив полстакана соды. Добавьте полстакана уксуса. Закройте слив крышкой или тряпкой. Через 15 – 20 минут залейте кипяток. Этот способ хорошо очищает легкие засоры без агрессивной химии.
- Вызвать сантехника.
Если ни один из способов не помогает или проблема возникает регулярно, возможно, нужна профессиональная прочистка труб или проверка системы канализации.
Как предотвратить медленное стекание воды в ванной
Регулярно очищайте слив от волос и мусора. Используйте сетки-фильтры на сливные отверстия.
Также раз в месяц промывайте трубы горячей водой с содой и не сливайте в ванну жир или строительные остатки.
Кроме того, следите за тем, чтобы в ванну не попадали посторонние предметы.
К слову, своевременная очистка, профилактика и правильное использование сантехники помогут сохранить ванну чистой, в частности избавиться от устойчивых колец от воды вокруг ванны.