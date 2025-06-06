Стояча вода не лише ускладнює користування ванною або душем, але й може спричинити появу неприємного запаху, грибка чи навіть пошкодження покриття. Причин цього явища кілька – і кожна потребує окремого підходу до вирішення. У чому ж може бути проблема, розповідає 24 Канал.

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Основні причини, чому вода повільно стікає з ванни

  • Засмічення сифона або труби.

Найчастіше причина – це банальне засмічення. Волосся, залишки мила, піни, шампуню або часточки шкіри з часом накопичуються в сифоні (вигнутій частині труби під ванною) і створюють засмічення. Вода ще проходить, але набагато повільніше.

  • Неправильний нахил труб.

Іноді проблема криється в системі зливу – якщо труби прокладені з недостатнім нахилом, вода не може стікати природним шляхом. Це часто трапляється після неякісного ремонту або перепланування.

  • Недостатня вентиляція каналізації.

Якщо вентиляція каналізаційної системи погана або заблокована, у трубах створюється вакуум, який уповільнює злив води. У результаті вода не стікає нормально або навіть підіймається назад у ванну.

  • Зношений або несправний сифон.

Іноді причиною повільного стікання є несправність самого сифона, наприклад, тріщини, деформація або неправильне встановлення. Це порушує прохідність води.

  • Скупчення вапняного нальоту.

У регіонах із жорсткою водою на стінках труб поступово утворюється вапняний наліт, який зменшує просвіт труби й перешкоджає нормальному зливу.

Злив у раковиніВода у ванній може затримуватись з різних причин / Фото Freepik

Що робити, якщо вода погано стікає

  • Механічне очищення сифона.

Найефективніший спосіб – зняти сифон і промити його вручну. Потрібно відкрутити його (зазвичай без інструментів), очистити від забруднень, промити гарячою водою й поставити назад.

  • Використати вантуз.

Для незначних засмічень допомагає звичайний вантуз. Його потрібно щільно притиснути до зливного отвору, залити трохи води й зробити кілька енергійних натискань. Тиск повітря проштовхне засмічення.

  • Засипати хімію від засмічень.

У магазинах побутової хімії є чимало засобів на основі лугу – у вигляді гранул, рідини або гелю. Їх варто заливати відповідно до інструкції. Важливо пам’ятати про захист рук та очей при використанні таких засобів.

  • Промити гарячою водою з содою й оцтом.

Народний, але досить ефективний метод. Засипте у злив пів склянки соди. Додайте пів склянки оцту. Закрийте злив кришкою або ганчіркою. Через 15 – 20 хвилин залийте окріп. Цей спосіб добре очищає легкі засмічення без агресивної хімії.

  • Викликати сантехніка.

Якщо жоден зі способів не допомагає або проблема виникає регулярно, можливо, потрібна професійна прочистка труб або перевірка системи каналізації.

Як запобігти повільному стіканню води у ванній

Регулярно очищуйте злив від волосся та сміття. Використовуйте сітки-фільтри на зливні отвори.

Також раз на місяць промивайте труби гарячою водою з содою та не зливайте у ванну жир або будівельні залишки.

Крім того, слідкуйте за тим, щоб у ванну не потрапляли сторонні предмети.

До слова, своєчасне очищення, профілактика та правильне використання сантехніки допоможуть зберегти ванну чистою, зокрема позбутися стійких кілець від води навколо ванни.