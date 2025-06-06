Стояча вода не лише ускладнює користування ванною або душем, але й може спричинити появу неприємного запаху, грибка чи навіть пошкодження покриття. Причин цього явища кілька – і кожна потребує окремого підходу до вирішення. У чому ж може бути проблема, розповідає 24 Канал.

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Основні причини, чому вода повільно стікає з ванни

Засмічення сифона або труби.

Найчастіше причина – це банальне засмічення. Волосся, залишки мила, піни, шампуню або часточки шкіри з часом накопичуються в сифоні (вигнутій частині труби під ванною) і створюють засмічення. Вода ще проходить, але набагато повільніше.

Неправильний нахил труб.

Іноді проблема криється в системі зливу – якщо труби прокладені з недостатнім нахилом, вода не може стікати природним шляхом. Це часто трапляється після неякісного ремонту або перепланування.

Недостатня вентиляція каналізації.

Якщо вентиляція каналізаційної системи погана або заблокована, у трубах створюється вакуум, який уповільнює злив води. У результаті вода не стікає нормально або навіть підіймається назад у ванну.

Зношений або несправний сифон.

Іноді причиною повільного стікання є несправність самого сифона, наприклад, тріщини, деформація або неправильне встановлення. Це порушує прохідність води.

Скупчення вапняного нальоту.

У регіонах із жорсткою водою на стінках труб поступово утворюється вапняний наліт, який зменшує просвіт труби й перешкоджає нормальному зливу.

Вода у ванній може затримуватись з різних причин / Фото Freepik

Що робити, якщо вода погано стікає

Механічне очищення сифона.

Найефективніший спосіб – зняти сифон і промити його вручну. Потрібно відкрутити його (зазвичай без інструментів), очистити від забруднень, промити гарячою водою й поставити назад.

Використати вантуз.

Для незначних засмічень допомагає звичайний вантуз. Його потрібно щільно притиснути до зливного отвору, залити трохи води й зробити кілька енергійних натискань. Тиск повітря проштовхне засмічення.

Засипати хімію від засмічень.

У магазинах побутової хімії є чимало засобів на основі лугу – у вигляді гранул, рідини або гелю. Їх варто заливати відповідно до інструкції. Важливо пам’ятати про захист рук та очей при використанні таких засобів.

Промити гарячою водою з содою й оцтом.

Народний, але досить ефективний метод. Засипте у злив пів склянки соди. Додайте пів склянки оцту. Закрийте злив кришкою або ганчіркою. Через 15 – 20 хвилин залийте окріп. Цей спосіб добре очищає легкі засмічення без агресивної хімії.

Викликати сантехніка.

Якщо жоден зі способів не допомагає або проблема виникає регулярно, можливо, потрібна професійна прочистка труб або перевірка системи каналізації.

Як запобігти повільному стіканню води у ванній

Регулярно очищуйте злив від волосся та сміття. Використовуйте сітки-фільтри на зливні отвори.

Також раз на місяць промивайте труби гарячою водою з содою та не зливайте у ванну жир або будівельні залишки.

Крім того, слідкуйте за тим, щоб у ванну не потрапляли сторонні предмети.

До слова, своєчасне очищення, профілактика та правильне використання сантехніки допоможуть зберегти ванну чистою, зокрема позбутися стійких кілець від води навколо ванни.