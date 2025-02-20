Нью-Йорк шокирован: подруги купили винтажную каминную полку и сами пытались доставить ее домой

Мэдди Моррис и ее лучшая подруга Ева Мэтисон во время прогулки в Нью-Йорке заглянули в комиссионный магазин. Не с первого раза, но там они заметили старинную, резную вручную каминную полку.

Как пишет 24 Канал со ссылкой на Newsweek, девушки сразу поняли, что просто не могут без нее жить. Однако была единственная проблема – как донести громоздкую вещь домой. Каким образом подруги справились с этой задачей, рассказываем далее.

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Как подруги приобрели каминную полку

Как рассказывает Мэдди, они долго стояли в магазине и размышляли, впишется ли полка в ее квартиру, или в Евы.

Мы живем в одном доме, но имеем разные планировки квартир. Но первоочередной наш вопрос был – как ее доставить? В результате решили, что просто должны ее купить, а проблему транспортировки решим позже,

– говорит девушка.

Подруги приобрели полку за 150 долларов, считая это настоящей удачей, учитывая уникальность и возраст предмета. Однако теперь надо было найти способ перевезти ее домой.

Такси оказалось неудачным вариантом – полка даже не помещалась в автомобиль. Один из водителей позволил им попробовать, но тщетно. Поэтому оставался единственный выход – метро.

Вместе с еще одной подругой, которая стала оператором и моральной поддержкой, они отправились в путешествие. Спустить полку в метро было не так сложно, но турникеты стали настоящим испытанием.

Как девушки несли полку: смотрите видео

В поезде же они проехали три остановки, после чего их ждала еще одна сложность – несколько кварталов пешком, а потом еще и шесть пролетов по лестнице.

Мы едва не сбили пару человек, а момент с турникетом вообще был миникатастрофой,

– вспоминает Мэдди.

Когда девушки наконец занесли полку в квартиру Евы, стало очевидно - она идеально вписалась в ее интерьер. Мэдди шутит, что самым трудным моментом стало смириться с тем, что полка останется у подруги.

Она отлично смотрится в гостиной Евы. Если она когда-нибудь переедет, первой на нее буду претендовать я!,

– добавляет Мэдди.

Она поделилась видео этого приключения в тикток. Ролик быстро стал вирусным, собрав более 716 тысяч просмотров и 56 тысяч лайков. В комментариях люди восхищались решительностью подруг.

"Взять это в метро – это самая нью-йоркская вещь, что я видел!", "Ваша преданность поражает!", – писали люди.