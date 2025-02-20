Як пише 24 Канал з посиланням на Newsweek, дівчата одразу зрозуміли, що просто не можуть без неї жити. Однак була єдина проблема – як донести громіздку річ додому. Яким чином подруги впоралися з цією задачею, розповідаємо далі.

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Як подруги придбали камінну полицю

Як розповідає Медді, вони довго стояли у крамниці й розмірковували, чи впишеться полиця в її квартиру, чи в Єви.

Ми живемо в одному будинку, але маємо різні планування квартир. Але першочергове наше питання було – як її доставити? У результаті вирішили, що просто мусимо її купити, а проблему транспортування вирішимо пізніше,

– каже дівчина.

Подруги придбали полицю за 150 доларів, вважаючи це справжньою удачею, зважаючи на унікальність та вік предмета. Проте тепер треба було знайти спосіб перевезти її додому.

Таксі виявилося невдалим варіантом – полиця навіть не поміщалася в автомобіль. Один із водіїв дозволив їм спробувати, але марно. Тому залишався єдиний вихід – метро.

Разом із ще однією подругою, яка стала оператором і моральною підтримкою, вони вирушили в подорож. Спустити полицю до метро було не так складно, але турнікети стали справжнім випробуванням.

Як дівчата несли полицю: дивіться відео

У поїзді ж вони проїхали три зупинки, після чого їх чекала ще одна складність – кілька кварталів пішки, а потім ще й шість прольотів сходами.

Ми ледь не збили пару людей, а момент із турнікетом взагалі був мінікатастрофою,

– пригадує Медді.

Коли дівчата нарешті занесли полицю у квартиру Єви, стало очевидно — вона ідеально вписалася в її інтер'єр. Медді жартує, що найважчим моментом стало змиритися з тим, що полиця залишиться у подруги.

Вона має чудовий вигляд у вітальні Єви. Якщо вона коли-небудь переїде, першою на неї претендуватиму я!,

– додає Медді.

Вона поділилася відео цієї пригоди у тікток. Ролик швидко став вірусним, зібравши понад 716 тисяч переглядів і 56 тисяч лайків. У коментарях люди захоплювалися рішучістю подруг.

"Взяти це в метро – це найбільш нью-йоркська річ, що я бачив!", "Ваша відданість вражає!", – писали люди.