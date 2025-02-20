Как пишет 24 Канал со ссылкой на Newsweek, девушки сразу поняли, что просто не могут без нее жить. Однако была единственная проблема – как донести громоздкую вещь домой. Каким образом подруги справились с этой задачей, рассказываем далее.
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Как подруги приобрели каминную полку
Как рассказывает Мэдди, они долго стояли в магазине и размышляли, впишется ли полка в ее квартиру, или в Евы.
Мы живем в одном доме, но имеем разные планировки квартир. Но первоочередной наш вопрос был – как ее доставить? В результате решили, что просто должны ее купить, а проблему транспортировки решим позже,
– говорит девушка.
Подруги приобрели полку за 150 долларов, считая это настоящей удачей, учитывая уникальность и возраст предмета. Однако теперь надо было найти способ перевезти ее домой.
Такси оказалось неудачным вариантом – полка даже не помещалась в автомобиль. Один из водителей позволил им попробовать, но тщетно. Поэтому оставался единственный выход – метро.
Вместе с еще одной подругой, которая стала оператором и моральной поддержкой, они отправились в путешествие. Спустить полку в метро было не так сложно, но турникеты стали настоящим испытанием.
Как девушки несли полку: смотрите видео
В поезде же они проехали три остановки, после чего их ждала еще одна сложность – несколько кварталов пешком, а потом еще и шесть пролетов по лестнице.
Мы едва не сбили пару человек, а момент с турникетом вообще был миникатастрофой,
– вспоминает Мэдди.
Когда девушки наконец занесли полку в квартиру Евы, стало очевидно - она идеально вписалась в ее интерьер. Мэдди шутит, что самым трудным моментом стало смириться с тем, что полка останется у подруги.
Она отлично смотрится в гостиной Евы. Если она когда-нибудь переедет, первой на нее буду претендовать я!,
– добавляет Мэдди.
Она поделилась видео этого приключения в тикток. Ролик быстро стал вирусным, собрав более 716 тысяч просмотров и 56 тысяч лайков. В комментариях люди восхищались решительностью подруг.
"Взять это в метро – это самая нью-йоркская вещь, что я видел!", "Ваша преданность поражает!", – писали люди.