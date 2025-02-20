Как пишет 24 Канал со ссылкой на Newsweek, девушки сразу поняли, что просто не могут без нее жить. Однако была единственная проблема – как донести громоздкую вещь домой. Каким образом подруги справились с этой задачей, рассказываем далее.

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Как подруги приобрели каминную полку

Как рассказывает Мэдди, они долго стояли в магазине и размышляли, впишется ли полка в ее квартиру, или в Евы.

Мы живем в одном доме, но имеем разные планировки квартир. Но первоочередной наш вопрос был – как ее доставить? В результате решили, что просто должны ее купить, а проблему транспортировки решим позже,

– говорит девушка.

Подруги приобрели полку за 150 долларов, считая это настоящей удачей, учитывая уникальность и возраст предмета. Однако теперь надо было найти способ перевезти ее домой.

Такси оказалось неудачным вариантом – полка даже не помещалась в автомобиль. Один из водителей позволил им попробовать, но тщетно. Поэтому оставался единственный выход – метро.

Вместе с еще одной подругой, которая стала оператором и моральной поддержкой, они отправились в путешествие. Спустить полку в метро было не так сложно, но турникеты стали настоящим испытанием.

Как девушки несли полку: смотрите видео

В поезде же они проехали три остановки, после чего их ждала еще одна сложность – несколько кварталов пешком, а потом еще и шесть пролетов по лестнице.

Мы едва не сбили пару человек, а момент с турникетом вообще был миникатастрофой,

– вспоминает Мэдди.

Когда девушки наконец занесли полку в квартиру Евы, стало очевидно - она идеально вписалась в ее интерьер. Мэдди шутит, что самым трудным моментом стало смириться с тем, что полка останется у подруги.

Она отлично смотрится в гостиной Евы. Если она когда-нибудь переедет, первой на нее буду претендовать я!,

– добавляет Мэдди.

Она поделилась видео этого приключения в тикток. Ролик быстро стал вирусным, собрав более 716 тысяч просмотров и 56 тысяч лайков. В комментариях люди восхищались решительностью подруг.

"Взять это в метро – это самая нью-йоркская вещь, что я видел!", "Ваша преданность поражает!", – писали люди.