Как обновить белые шторы с помощью красок: простой проект своими руками
- Простой способ обновить белые шторы – покрасить их акварельными красками, что позволяет создать уникальный декор.
- Перед началом работы убедитесь, что ткань подходит для окрашивания, и следуйте инструкциям для достижения наилучших результатов.
Вам надоели простые белые шторы? Независимо от материала и стиля, они действительно могут выглядеть слишком скучными и не добавлять изюминки в интерьер. Но спешить их выбрасывать все равно не стоит.
Как пишет 24 Канал со ссылкой на House Digest, есть отличный способ превратить их в уникальный декор с помощью акварельных красок. Как можно переделать обычные шторы на произведение искусства, рассказываем далее.
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Как обновить белые шторы с помощью краски
Прежде чем начать, убедитесь, что ваша ткань подходит для окрашивания. Лучше всего впитывают краску натуральные волокна, такие как: хлопок, лен, шелк.
Синтетические материалы (например, полиэстер) могут хуже впитывать краску, поэтому для улучшения стойкости цвета можно использовать специальный текстильный закрепитель.
Также следует избегать тканей с рельефными текстурами, ведь они могут затруднить равномерное нанесение краски.
Если ваши шторы достаточно плотные, вы можете экспериментировать с многослойными рисунками и насыщенными цветами. В противном случае, лучше выбирать более простые дизайны.
Кроме того, вы можете использовать несколько видов красок для этого проекта:
Акварельные – дают нежные, размытые эффекты, но могут выцветать после стирки.
Акриловые – обеспечивают более яркие цвета и лучшую стойкость.
Меловые – создают матовую текстуру.
Аэрозольные – удобны для равномерного покрытия больших площадей.
Как покрасить белые шторы: смотрите видео
Чтобы дизайн дольше сохранялся, используйте краски с высоким содержанием пигмента или специальные краски для текстиля.
Когда же материалы будут готовы, подготовьте шторы – постирайте и высушите, чтобы удалить пыль и фабричные химические вещества.
Далее разложите шторы на ровной поверхности, закрепите малярной лентой и слегка увлажните ткань – это поможет краске лучше проникать в волокна.
Теперь используйте кисти, губки или трафареты для создания узоров.
Когда разрисуете ткань, дождитесь высыхания – оставьте ее на 24 часа.
После этого закрепите дизайн утюгом – прогрейте утюгом на средней температуре, используя сухой режим.
По завершению проекта вы получите уникальные шторы, которые подчеркнут стиль вашего дома. Вы можете использовать этот метод для создания различных дизайнов – от минималистичных полос до художественных абстракций. Главное – экспериментировать и воплощать собственные творческие идеи.
К слову, после завершения переделывания занавески важно вернуть на свое место, что легко сделать с лайфхаком для ровного размещения штор.