Фиброцемент или винил: какой сайдинг выбрать для дома

Наружная отделка дома выполняет важную функцию – защищает стены от влаги, ветра, температурных колебаний и ультрафиолета. В умеренном климате она может служить десятилетиями, требуя лишь периодического, но не чрезмерного ухода.

Однако, как пишет 24 Канал со ссылкой на Bob Vila, такой результат зависит не только от качественного монтажа, но и от правильно выбранного материала. Среди самых популярных вариантов сейчас – фиброцементный и виниловый сайдинг. Какой из них все же лучше выбрать, рассказываем далее.

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Фиброцементный сайдинг

Фиброцемент – это композитный материал на основе цемента, целлюлозных волокон (натуральных или искусственных) и дополнительных компонентов. Волокна укрепляют панели, защищая их от трещин и ломания во время транспортировки или монтажа.

Преимущества такого сайдинга включают:

Устойчивость к влаге, морозу, ультрафиолету и резким температурным перепадам.

Экологичность и долговечность.

Огнестойкость – не горит и не плавится.

В то же время он имеет и недостатки:

Тяжелый и сложный в монтаже.

Требует покраски и герметизации после установки.

Требует специального оборудования и навыков, что повышает стоимость работ.

Как выглядит фиброцемент: смотрите фото

Виниловый сайдинг

Виниловый сайдинг изготавливается в основном из ПВХ – пластика с добавлением модификаторов, стабилизаторов и других примесей, обеспечивающих прочность и гибкость.

Это создает следующие преимущества:

Доступный по цене.

Простой в установке – подходит для самостоятельного монтажа.

Не требует покраски или обработки.

Большой выбор цветов и стилей.

Хорошо переносит влагу.

Хотя и не избавляет винил от недостатков. Он:

Менее экологичен.

Чувствителен к высоким температурам – может плавиться.

Легкий материал, который чаще нуждается в мелком ремонте.

Виниловый сайдинг: смотрите фото

Основные отличия и сходства между материалами

Монтаж.

Фиброцементный сайдинг тяжелее, сложнее в установке и требует специального инструмента. Виниловый – легкий и удобный, не требует дополнительной обработки.

Экологичность и огнестойкость.

Фиброцемент изготавливают без применения ископаемого топлива, поэтому он более экологичен. Он также лучше выдерживает огонь, что важно для домов в пожароопасных районах.

Универсальность и долговечность.

Фиброцементный сайдинг имеет преимущество в прочности и устойчивости к солнечному излучению. Виниловый выигрывает в устойчивости к влаге и простоте в уходе. Фиброцемент нужно красить раз в 10 – 15 лет, винил – только периодически мыть.

В то же время оба варианта создают эффективный барьер против дождя, снега, града и ветра. Однако для достижения наилучших результатов важно надлежащее установление – работу следует доверять опытным мастерам.

Что же выбрать

Выбор между фиброцементным и виниловым сайдингом зависит от ваших приоритетов:

Если для вас важна долговечность, экологичность и огнестойкость – стоит инвестировать в фиброцемент.

Если же вы ищете экономное решение с простым монтажом и широким выбором стилей – обратите внимание на винил.

Также учитывайте условия климата, бюджет, дизайн и готовность к уходу за фасадом. Оба материала способны обеспечить защиту и привлекательный вид дома на долгие годы, но имеют свои особенности.

К слову, внешняя отделка дома – это не только о сайдинге. Также следует учитывать, какие двери вы выбираете – стеклопластиковые или стальные.