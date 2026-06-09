Популярный в 19 веке кухонный прибор заслуживает "камбэк" в 2026 году

В XIX - начале XX века у людей еще не было электрических холодильников. Чтобы сохранять пищу свежей, они использовали ледяные шкафы – простые, но довольно эффективные устройства.

Это были деревянные утепленные шкафы, куда клали большие глыбы льда. Лед лежал сверху, охлаждал воздух, а продукты хранились внизу. Вода от таяния стекала в специальный поддон. Об этом пишет House Digest.

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Как вернуть антикварный ледяной шкаф на кухню?

В то время это было настоящим прорывом в быту. Без ледяного шкафа еда портилась очень быстро, особенно летом. Поэтому такие устройства стояли почти в каждом доме.

Сегодня ледяные шкафы уже не используются массово, но интерес к ним возвращается. Причина – простота и "независимость" от электричества.

Они не имеют двигателей, компрессоров или сложной электроники – только корпус, утепление и простую конструкцию. Поэтому ломаться там практически нечему.

В современном мире их иногда используют как:

декоративный ретро-элемент в кухне или кафе;

минихолодильник для напитков на вечеринках или праздниках;

дополнительное охлаждение на дачах или в загородных домах;

как основной способ хранения пищи у людей, которые живут без электросети или не имеют стабильного доступа к электричеству.

Преимущество такого шкафа в том, что он почти не требует затрат. В отличие от обычного холодильника, нет постоянного потребления электроэнергии и шума работы.

Впрочем, есть и минусы. Лед нужно регулярно пополнять, а температура внутри зависит от качества утепления и количества льда. Поэтому это не полноценная замена холодильнику, а скорее временное или вспомогательное решение.

Какой на вид ледовый шкаф, популярный в 19 веке: смотрите видео

К слову, в 2026 году на кухню возвращаются распространенные в 60-х годах банкетки. Это удобные места со столом и скамейками, где семьи ели, пили кофе и общались.

Дизайнеры снова обратили внимание на банкетки, потому что они одновременно уютные, стильные и практичные: экономят место и создают комфортную зону для отдыха.