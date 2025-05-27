Сколько розеток нужно в ванной комнате: советы для безопасного и удобного пространства
- В среднестатистической ванной комнате рекомендуется иметь от 2 до 5 розеток, в зависимости от набора техники и привычек жильцов.
- Электромонтаж в ванной должен соответствовать нормам безопасности: розетки с влагозащитой, расстояние не менее 60 сантиметров от источника воды, заземление и подключение через устройство защитного отключения.
Планировка электрики в ванной комнате часто сводится к минимуму – одна – две розетки возле зеркала, и этого вроде бы достаточно. Но с развитием бытовой техники и ростом потребностей, такой подход уже не соответствует современным стандартам комфорта.
В то же время ванная комната является помещением повышенной влажности, поэтому вопрос безопасности здесь не менее важен, чем удобство. Сколько розеток нужно делать в ванной, где их размещать и каких норм придерживаться, рассказываем 24 Канал.
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Оптимальное количество розеток
В среднестатистической ванной комнате достаточно от 2 до 5 розеток. Количество зависит от площади, набора техники и привычек жильцов.
Минимум – 2 розетки: для фена, электробритвы, плойки и для стиральной машины или сушилки.
Оптимальный вариант – 3 – 5 розеток:
- 1 – 2 розетки возле зеркала для ежедневных нужд,
- отдельная розетка для стиральной машины,
- дополнительные точки для бойлера, полотенцесушителя, мебельной подсветки или умного зеркала,
- резервная розетка для будущей техники (например, электросушилки для обуви).
Безопасное расположение
Электромонтаж в ванной регулируется определенными нормами. Основные правила:
- Влагозащищенность: все розетки должны иметь степень защиты не ниже IP44, а лучше – IP54 (с крышками или во влагозащищенном корпусе).
- Расстояние от источника воды: не ближе 60 сантиметров до ванны или душевой кабины. Также розетки нельзя устанавливать над ванной или в самой душевой зоне.
- Заземление обязательно – все розетки должны быть трехконтактными с заземляющим контактом.
- Подключение через устройство защитного отключения – это обезопасит от поражения током в случае замыкания.
Дополнительные советы
Планируйте свои розетки с запасом. Лучше установить одну лишнюю розетку, чем потом использовать тройники во влажной среде.
Также предусмотрите отдельную линию для мощной техники: стиральная машина, сушилка или бойлер должны быть подключены отдельно, желательно с собственным автоматом в щитке.
Кроме того, если вы пользуетесь электронными зубными щетками или заряжаете другие гаджеты, розетки с USB могут быть удобными.
К слову, хоть в среднем стоит ориентироваться на 3 – 5 точек питания в разных комнатах, дома всегда есть розетки, об установке которых всех забывают.