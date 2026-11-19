На первый взгляд это решение из будущего, хотя идее уже более 60 лет. Как выглядят и работают жалюзи внутри окна – рассказал пользователь инстаграма с ником artemo.ua.

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Откуда взялись жалюзи внутри окна?

Еще в 1965 году в США был выдан патент на герметичный оконный блок с жалюзи внутри. А в 1992 году итальянская компания Pellini подала патентную заявку на систему ScreenLine. Ее разработчики использовали магниты, чтобы передавать движение от внешнего регулятора к механизму между стеклами и сохранить герметичность стеклопакета.

Как управлять жалюзи, если они находятся за стеклом?

В ручных моделях со стороны комнаты есть ползунок, ручка или шнур. Когда вы двигаете регулятор, магнит передает движение механизму за стеклом. В зависимости от модели можно изменять наклон ламелей, чтобы приглушить солнце, или полностью поднимать и опускать жалюзи. Есть и модели с электроприводом, которыми управляют с помощью настенной кнопки, пульта или через систему "умного дома".

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Как управлять жалюзи: смотрите видео

Где такие окна наиболее удобны?

На кухне, где на ламелях обычных жалюзи оседает жир, и на балконных или террасных дверях, которые часто открывают. Жалюзи двигаются вместе со створкой, а ламели остаются за стеклом. Такие стеклопакеты устанавливают и в офисных перегородках, где нужно время от времени закрывать обзор.

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Что будет, если жалюзи заклинят?

В этом и заключается главный компромисс. Если сломается механизм внутри герметичной камеры, может потребоваться замена всего стеклопакета. А чтобы установить такие жалюзи на уже установленное окно, нужен готовый стеклопакет со встроенным механизмом, совместимый с рамой.

Поэтому перед заказом стоит уточнить, что покрывает гарантия и во сколько обойдется замена стеклопакета.