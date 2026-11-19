На вигляд це рішення з майбутнього, хоча ідеї вже понад 60 років. Як виглядають та працюють жалюзі всередині вікна – розповів користувач інстаграму з ніком artemo.ua.

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Звідки взялися жалюзі всередині вікна?

Ще у 1965 році у США видали патент на герметичний віконний блок із жалюзі всередині. А в 1992 році італійська компанія Pellini подала патентну заявку на систему ScreenLine. Її розробники використали магніти, щоб передавати рух від зовнішнього регулятора до механізму між шибками й зберегти герметичність склопакета.

Як керувати жалюзі, якщо вони за склом?

У ручних моделях з боку кімнати є повзунок, ручка або шнур. Коли ви рухаєте регулятор, магніт передає рух механізму за склом. Залежно від моделі можна змінювати нахил ламелей, щоб приглушити сонце, або повністю піднімати й опускати жалюзі. Є й моделі з електроприводом, якими керують настінною кнопкою, пультом або через систему "розумного дому".

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Як керувати жалюзі: дивіться відео

Де такі вікна найзручніші?

На кухні, де на ламелях звичайних жалюзі осідає жир, і на балконних чи терасових дверях, які часто відчиняють. Жалюзі рухаються разом зі стулкою, а ламелі залишаються за склом. Такі склопакети встановлюють і в офісних перегородках, де потрібно час від часу закривати огляд.

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Що буде, якщо жалюзі заклинять?

Тут і криється головний компроміс. Якщо ламається механізм усередині герметичної камери, може знадобитися заміна всього склопакета. А щоб додати такі жалюзі до вже встановленого вікна, потрібен готовий склопакет із вбудованим механізмом, сумісний із рамою.

Тож перед замовленням варто уточнити, що покриває гарантія і скільки коштуватиме заміна склопакета.