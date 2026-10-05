Как отмечает Top.pl, некоторые простые изменения в повседневных привычках помогают сделать комнату заметно теплее даже без включенного радиатора.

Какая хитрость поможет повысить температуру в квартире?

Днем открывайте шторы

Если окна выходят на солнечную сторону, днем не стоит держать их постоянно закрытыми. Солнечные лучи нагревают пол, мебель, стены и другие поверхности, которые впоследствии постепенно отдают накопленное тепло. Насколько повысится температура, зависит от:

количества солнечного света,

размера комнаты,

качества теплоизоляции дома.

В то же время после захода солнца следует поступать наоборот – закрывать плотные шторы или опускать жалюзи. Это поможет уменьшить охлаждение помещения через окна.

Не держите окно открытым часами

Осенью распространено заблуждение – оставлять окно приоткрытым на длительное время. Из-за этого постепенно охлаждаются не только воздух, но и стены, пол и мебель у окна. Лучше проветривать комнату коротко и интенсивно.

Окна можно широко открыть на несколько минут, желательно создав сквозняк, а затем сразу закрыть. Полностью отказываться от проветривания тоже не стоит. Чрезмерная влажность способствует образованию конденсата на окнах и может повышать риск появления плесени.

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Не держите окно открытым часами / Фото Unsplash

Проверьте окна и двери

Если даже при закрытых окнах ощущается сквозняк, причина может быть в изношенных уплотнителях или недостаточной герметичности. Иногда достаточно заменить уплотнитель или отрегулировать фурнитуру. Однако самостоятельно сильно увеличивать прижим створки не стоит: это может ускорить износ уплотнителя.

Если вы не знаете конструкцию своего окна, лучше воспользоваться инструкцией производителя. Не забудьте проверить и входную дверь. Щель у порога может пропускать холодный воздух. В таком случае поможет специальный уплотнитель.

Ковер может сделать комнату теплее по ощущениям

Даже если термометр показывает около +20 градусов, из-за холодного пола или наружных стен в комнате может быть некомфортно. Особенно это заметно на первом этаже или в квартирах над неотапливаемым подвалом или гаражом.

Ковры и дорожки не повышают температуру воздуха, но уменьшают ощущение холода от пола. Плотные шторы также могут помочь поддерживать комфортную температуру у больших окон. В то же время, когда отопление уже работает, важно не закрывать ими радиаторы – это может препятствовать нормальной циркуляции теплого воздуха.

Поэтому даже без дополнительного обогревателя можно сделать квартиру теплее: днем впускать солнечное тепло, вечером закрывать шторы, правильно проветривать и устранять сквозняки. Чаще всего тепло не нужно производить – достаточно не дать ему быстро уйти.