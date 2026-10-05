Як зазначає Top.pl, деякі прості зміни у щоденних звичках допомагають зробити кімнату відчутно теплішою навіть без увімкненого радіатора.

Яка хитрість допоможе збільшити температуру в квартирі?

Вдень відкривайте штори

Якщо вікна виходять на сонячний бік, вдень не варто тримати їх постійно зачиненими. Сонячне проміння нагріває підлогу, меблі, стіни та інші поверхні, які згодом поступово віддають накопичене тепло. Наскільки підвищиться температура, залежить від:

кількості сонячного світла,

розміру кімнати,

якості теплоізоляції будинку.

Водночас після заходу сонця варто діяти навпаки – закривати щільні штори або опускати жалюзі. Це допоможе зменшити охолодження приміщення через вікна.

Не тримайте вікно відчиненим годинами

Восени поширена помилка – залишати вікно прочиненим на тривалий час. Через це поступово охолоджуються не лише повітря, а й стіни, підлога та меблі біля вікна. Краще провітрювати кімнату коротко та інтенсивно.

Вікна можна широко відкрити на кілька хвилин, бажано створивши протяг, а потім одразу закрити. Повністю відмовлятися від провітрювання теж не варто. Надмірна вологість сприяє утворенню конденсату на вікнах і може підвищувати ризик появи плісняви.

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Не тримайте вікно відчиненим годинами / Фото Unsplash

Перевірте вікна та двері

Якщо навіть при зачинених вікнах відчувається протяг, причина може бути у зношених ущільнювачах або недостатній герметичності. Іноді достатньо замінити ущільнювач або відрегулювати фурнітуру. Однак самостійно сильно збільшувати притиск стулки не варто: це може прискорити зношування ущільнювача.

Якщо ви не знаєте конструкції свого вікна, краще скористатися інструкцією виробника. Не забудьте перевірити й вхідні двері. Щілина біля порога може пропускати холодне повітря. У такому випадку допоможе спеціальний ущільнювач.

Килим може зробити кімнату теплішою за відчуттями

Навіть якщо термометр показує близько +20 градусів, від холодної підлоги чи зовнішніх стін у кімнаті може бути некомфортно. Особливо це помітно на першому поверсі або в квартирах над неопалюваним підвалом чи гаражем.

Килими та доріжки не підвищують температуру повітря, але зменшують відчуття холоду від підлоги. Щільні штори також можуть допомогти зберігати комфортну температуру біля великих вікон. Водночас, коли опалення вже працює, важливо не закривати ними радіатори – це може перешкоджати нормальній циркуляції теплого повітря.

Тож навіть без додаткового обігрівача можна зробити квартиру теплішою: вдень впускати сонячне тепло, ввечері закривати штори, правильно провітрювати та усунути протяги. Найчастіше тепло не потрібно виробляти – достатньо не дати йому швидко втекти.